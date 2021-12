Diario di una schiappa, su Disney+ da oggi il film di animazione, l'autore Jeff Kinney: "Un'emozione"

News Streaming

Per l'uscita di Diario di una schiappa oggi su Disney+, abbiamo incontrato in conferenza stampa l'autore dei libri Jeff Kinney e il giovanissimo Brady Noon, doppiatore originale del protagonista in cui tutti possono immedesimarsi.

Sedici libri, con l'ultimo appena uscito ("Diario di una schiappa - Colpito e affondato!"). Traduzioni in 65 lingue. Quello di Diario di una schiappa è un femomeno che dura ormai dal 2007: dopo aver generato adattamenti in lungometraggi dal vero, arriva da oggi 3 dicembre su Disney+ sotto forma di film di animazione, per la sceneggiatura dello stesso autore dei divertenti libri illustrati, Jeff Kinney. In conferenza stampa con lui c'era il giovanissimo Brady Noon, doppiatore originale del protagonista nonché tra gli interpreti della serie Stoffa da campioni: Cambio di gioco, sempre su Disney+.

Diario di una schiappa, siamo tutti Greg Heffley

Il nuovo film di Diario di una schiappa riparte, questa volta in animazione, dagli esordi della serie: Greg Heffley affronta la scuola media in compagnia dell'inseparabile amico Rowley, ma ha molta più fretta di crescere rispetto a lui, il che genera delle frizioni... e tante situazioni imbarazzanti!

"Greg è un po' come me" - ci confessa Jeff Kinney - "Ma lui fa l'errore di creare un diario dei primi anni delle medie, che sono micidiali. Di errori comunque ne ho fatti tanti anch'io, c'è molto di me nelle storie. Alcuni dei suoi parenti assomigliano ai miei (e loro colgono i riferimenti). Greg per questo rimane il mio personaggio preferito, ma subito dopo arriva Rowley: è l'incorruttibile, crea una tensione nel loro rapporto. Ho notato una forte immedesimazione dei lettori in giro per il mondo: tutti vedono Greg come uno di loro. Non lo vedono come un ragazzino americano lontano. In fondo come personaggio è una pagina bianca, ci si può proiettare i propri sentimenti."

I veri fan vogliono però sapere di più: ci sono elementi presi pari pari dalla vita di Jeff Kinney alla medie? "Il tormentone del formaggio marcio viene da una schifezza che esisteva davvero, ma era vicina a una chiesa dove andavo quand'ero piccolo." L'idea della battuta senza senso alla fine di ogni strip disegnata dai protagonisti, "Zuu-uii Mama!", nasce pure dalla vita reale, però in quel caso Jeff era già al college: lui e un amico fantasticarono appunto sull'idea di creare una strip comica che terminasse per comodità sempre con la stessa battuta gratuita.

Scherzi a parte, il mondo delle medie di oggi è forse un po' meglio di quello nel quale visse all'epoca: "C'erano bulli ufficiali all'epoca, accettavi che esistessero. Ora c'è più attenzione a evitare queste cose, forse oggi i bambini sono più al sicuro."



Brady Noon non sembra aver avuto alcun problema nell'immedesimarsi in Greg al leggìo: "Avevo letto i libri e avevo visto i film precedenti. Nell'ora di biblioteca a scuola ci battevamo per leggere quei libri, sono un grande ricordo per me. Ero entusiasta all'idea del provino, ho studiato rileggendo i libri, per arrivarci bene. Ma anche se non avessi avuto la parte, ero comunque felice perché sapevo che sarebbe uscito un altro film! Io mi ci vedrei a essere nella realtà amico di uno come Greg, io stesso come lui cerco di essere gentile con tutti, ma ogni tanto sbaglio. E come lui poi cerco di scusarmi. Al doppiaggio ho cercato di recitare come se fossi in un film dal vero, per calarmi meglio nella parte."

Scene e personaggi preferiti di Brady? "Come scena tutta la parte nel bosco, ma anche la cosa irraccontabile che Rowley è costretto a fare al formaggio. Tra i personaggi amo Fregley, sono un po' topo da biblioteca come lui e geek, mi piacciono i fumetti e Star Wars. Ecco, magari giusto non faccio la cosa che fa lui con le caccole..."

Diario di una schiappa, Jeff Kinney sul suo primo cartoon in streaming per Disney+

Jeff Kinney racconta sempre di come avrebbe voluto diventare cartoonist delle strip sui giornali, in stile Schulz per i Peanuts. "I miei lavori furono rifiutati per tre anni, finché non ebbi l'idea dei romanzi illustrati con tante vignette. In realtà io non ho mai avuto un diario a quell'età, ho cominciato a scrivere un diario in realtà intorno ai venticinque anni, ero un nerd a cui piacevano i videogiochi. Però è stato proprio il mio vero diario a darmi l'idea della serie!"

Per questo lungometraggio dedicato alla sua creatura, per la prima volta animato, Kinney era comprensibilmente piuttosto nervoso: "Avevo paura di vedere i miei disegni animati, come l'avrebbe presa il pubblico? C'è voluto un po' per centrare la trasposizione visiva, per esempio nei miei fumetti i personaggi si vedono sempre di tre quarti, qui ci sono inquadrature libere e tutte diverse, a 360°! Ammetto che sulle prime ero perplesso dal risultato, ma quando ho visto tutto con l'illuminazione definitiva e le texture mi sono convinto. È entusiasmante la trasposizione della pagina sullo schermo, e per giunta con la Disney! Non è fantastico vederlo vivere così?"

Jeff era nervoso anche perché Diario di una schiappa è diventato già un film omonimo nel 2010, seguito poi da Diario di una schiappa 2 - La legge dei più grandi, Diario di una schiappa - Vita da cani e Diario di una schiappa - Portatemi a casa! Kinney tuttavia ha tenuto in conto anche quelle esperienze, quando si è trattato di scrivere il copione di questo cartoon: "Ho scritto la sceneggiatura pensando ad attori veri, e alla fine la recitazione al doppiaggio ha creato l'effetto che speravo. Nell'immagine abbiamo aumentato un po' il realismo degli ambienti rispetto ai miei libri, ma sono gli attori che danno davvero vita ai personaggi."

Com'è il futuro animato del Greg di Diario di una Schiappa? "Mi piacerebbe farne tanti di questi film! Ogni storia è un rito di passaggio, in ciascun film Greg cresce un po' di più, ci sono tante storie da raccontare. E comunque siamo già al lavoro sul sequel basato sul secondo libro, La legge dei più grandi". Kinney scherzosamente si apre anche a un'attrazione nei parchi a tema Disney: "Magari una nuova versione del Walt Disney's Carousel of Progress?"