Deadpool 2, in streaming su Infinity il supereroe scorretto di Ryan Reynolds

Deadpool 2, il secondo atto del cinecomic scorretto interpretato da Ryan Reynolds, è disponibile in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione.

È disponibile su Infinity in streaming incluso nella sottoscrizione Deadpool 2 con Ryan Reynolds, seguito delle avventure del più scorretto supereroe Marvel di sempre, Wade Wilson: forte di un incasso di oltre 785 milioni di dollari (per un costo di 110), Deadpool 2 ha segnato un record per il più alto incasso di un cinecomic vietato ai minori, almeno prima di essere superato dal Joker con Joaquin Phoenix, che ha terminato la sua corsa con 1.074.000.000 di dollari. Ma Deadpool non se la prende. Forse.

Deadpool 2, il ritorno dello sfrontato supereroe su Infinity in streaming