Dark Places, Charlize Theron e il suo lato oscuro in streaming su Infinity

Charlize Theron è protagonista e coproduttrice di Dark Places, dal romanzo Nei luoghi oscuri di Gillian Flynn: il film è in streaming su Infinity.

Dark Places - Nei luoghi oscuri è un thriller drammatico interpretato da Charlize Theron, in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione mensile. Il lungometraggio di Gilles Paquet-Brenner, interpretato anche da Chloë Grace Moretz, Nicholas Hoult e Christina Hendricks, è basato sull'omonimo romanzo di Gillian Flynn, autrice di altri libri come Gone Girl, all'origine di fortunati adattamenti. Guarda Dark Places - Nei luoghi oscuri su Infinity

Dark Places - Nei luoghi oscuri, la trama del film con Charlize Theron

Quando aveva otto anni, Libby Day è sopravvissuta per miracolo al massacro in cui hanno perso la vita le sue due sorelle e sua madre. Era il 1985, e lei testimoniò contro suo fratello Ben, che bazzicava il mondo dei satanisti. A trent'anni di distanza, Libby si trascina in un'esistenza fatta di donazioni e sussidi, quando un gruppo di fanatici criminologi non insiste con lei per riaprire il caso: la sua resistenza non è solo legata al trauma. Forse non tutto è andato come la bambina che era raccontò...

Dark Places - Nei luoghi oscuri, perché Charlize Theron ha accettato il progetto

Charlize Theron è stata anche coproducer di Dark Places, oltre che interprete. In un'intervista a Collider, è stato chiesto all'attrice come mai si senta attratta da personaggi così traumatizzati e particolari. Come Charlize spiega, non sono poi così particolari, anzi.

E' molto interessante interpretare una donna con più livelli di lettura, in conflitto con se stessa, con caratteristiche che potrebbero non essere così attraenti. E' la condizione umana. Ma in qualche modo, siccome al cinema non si vede spesso, si nota come un'unghia incarnita, la gente commenta. [...] Non posso dire di essere attratta da figure cupe e arrabbiate. Secondo me sono attratta da personaggi che mi risultano molto fedeli a una donna in carne e ossa. Per me è liberatorio vedere che donne come Gillian Flynn creano personaggi femminili come questi.