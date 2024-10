Crunchryoll anche su Prime Video, la fonte streaming degli anime disponibile con due opzioni di abbonamento

News Streaming

I fan degli anime conoscono bene la piattaforma Crunchyroll di Sony, specialista nel diffondere serie e film di animazione anche molto recenti. Da oggi il servizio è attivabile come canale di Prime Video, con due opzioni di abbonamento.

Chi ama e segue gli anime, specialmente le serie contemporanee non necessariamente legate alla nostalgia, sa che la piattaforma streaming internazionale Crunchyroll di Sony, disponibile da tempo anche in Italia, è una fonte di tantissime opere, a volte anche in anteprima sottotitolate in italiano, quando il doppiaggio nostrano non è ancora disponibile. È interessante sapere che da oggi Crunchyroll è presente anche come canale su abbonamento all'interno del proprio account Prime Video.

Prime Video ospita il canale Crunchyroll con due modalità di abbonamento

Anche su Prime Video l'offerta anime in streaming di Crunchyroll è disponibile in due opzioni: abbonamento "Fan" da 4.99 euro al mese oppure "Mega Fan" da 6.49 euro, con la possibilità di guardare le opere offline, con altri vantaggi extra a seconda dei casi. Entrambe le opzioni danno comunque accesso a tutto il catalogo di Crunchyroll e agli ultimi episodi delle saghe più popolari, appena proposti in Giappone.

La disponibilità del servizio su Prime Video, alla stregua di altri canali che Amazon propone come Midnight Factory concentrato sugli horror, consente un ulteriore potenziale allargamento della fanbase Crunchyroll, come commenta nel comunicato stampa Terry Li, vice presidente esecutivo della piattaforma: "L'espansione della nostra partnership con Prime Video apre le porte a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo che potranno immergersi negli emozionanti mondi degli anime. [...] Questo è il momento perfetto per perdersi nelle infinite avventure che gli anime hanno da offrire su Crunchyroll".

Presente in duecento paesi, Crunchyroll presenta oltre quaranta titoli, tra i quali mostri sacri dell'animazione giapponese come One Piece, ma anche My Hero Academia, Tower of God e il premiato Jujutsu kaisen - Sorcery Fight. Oltre a diffondere gli anime, Crunchyroll organizza tramite Sony Pictures uscite cinematografiche di opere selezionate, insieme a eventi dal vivo e merchandising.