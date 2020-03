Coffee & Kareem: Ed Helms alle prese con un insopportabile ragazzino nel trailer del film Netflix

News Streaming

Disponibile sulla piattaforma streaming dal 13 aprile, ecco un buddy movie che racconta una fuga impossibile attraverso le strade di Detroit.

Se c'è un genere che non passa mai di moda e che spesso mescola commedia e azione, questo genere è il buddy-movie, e quando la coppia protagonista è formata da detective o poliziotti, il successo è praticamente sicuro, come dimostra il recente ottimo risultato di Bad Boys for Life.

Nell'action con Will Smith e Martin Lawrence, come sappiamo, i personaggi di Mike Lowery e Marcus Burnett sono entrambi adulti e afroamericani, mentre nel film Netflix Coffee & Kareem, di cui è appena stato diffuso il trailer, il duetto al centro della storia è formato da un poliziotto bianco adulto e da un ragazzino impertinente con la pelle nera. Coffee e Kareem si detestano cordialmente perché Coffee, che è un piedipiatti, ha una relazione con la madre del paffuto Kareem. Per una serie di circostanze i due finiscono nel mirino di pericolosi narcotrafficanti, che, ça va sans dire, li vogliono morti. Siamo nella Detroit dei giorni nostri.

Come avete visto dal trailer, il personaggio di James Coffee è impersonato da Ed Helms, che abbiamo conosciuto e adorato nella trilogia di Una notte da leoni, dov'era il dentista Stuart Price. A interpretare la sua fidanzata è un volto altrettanto celebre, Taraji P. Henson, che è stata candidata all'Oscar per Il curioso caso di Benjamin Button e che ricordiamo ne Il diritto di contare. Dietro la macchina da presa, invece, c'è Michael Dowse, regista di Stuber - Autista d'assalto e What If.

Coffee & Kareem sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 13 aprile. Per conoscere quali altri film potrete vedere su Netflix vi rimandiamo alla guida del nostro Domenico Misciagna Netflix, i film ad aprile 2020 in streaming: Il castello errante di Howl, Alla ricerca della valle incantata, MI Fallout.