Cinque film in streaming per Halloween, in sconto durante i Digital Movie Days

Vi presentiamo cinque film ideali per terrorizzarsi durante Halloween, scontati in streaming grazie all'iniziativa Digital Movie Days di Univideo.

Con Halloween imminente, un buon palliativo alle restrizioni da Covid possono essere i film: vi consigliamo qui di seguito cinque horror acquistabili in streaming con forte sconto, nell'ambito dell'iniziativa Digital Movie Days, attiva fino al 2 novembre sulle piattaforme che hanno patrocinato l'idea di Univideo, cioè Apple Tv, CG Digital, Chili, TheFilmClub, Amazon Prime Video, Rakuten Tv e Tim Vision. Ecco i cinque film per uno spiacevole sottofondo durante Halloween!

Cinque film per Halloween: Crawl - Intrappolati

Crawl - Intrappolati, disponibile su Apple TV, Chili, Amazon Prime Video, Rakuten TV e Timvision, è un horror claustrofobico incrociato con un monster movie, interpretato da Kaya Scodelario e diretto da Alexandre Aja. La protagonista è Haley, una studentessa universitaria che sta per entrare a far parte della squadra di nuoto. Quando un uragano intrappola suo padre Dave (Barry Pepper) nello scantinato di casa sua, Haley cerca di salvarlo, rimanendo però con lui asserragliata da terribili alligatori che sono penetrati in casa, a causa dell'allagamento...



Crawl - Intrappolati: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Cinque film per Halloween: Freaks

Freaks, acquistabile in streaming su Apple TV, Chili e Timvision, è un'altra storia claustrofobica, ma di natura differente: il film di Zack Lipovsky & Adam Stein vede nel cast Emile Hirsch e Bruce Dern, e segue le vicissitudini di una bimba di sette anni, costretta a vivere in casa nascosta dal mondo esterno, pieno di fantomatici "freaks", "tipi strani", almeno a quanto le dice suo padre. Ma qual è la verità che si cela lì fuori? Il film è stato presentato al Toronto Film Festival.





Cinque film per Halloween: Hole - L'abisso

Hole - L'abisso, su Apple TV, Chili, Rakuten TV e Timvision, alza la posta dell'incubo: la giovane Sarah cambia vita, trasferendosi col suo bambino Chris in una piccola cittadina. Chris sparisce brevemente dopo aver scoperto una misteriosa gigantesca buca nel vicino bosco, e quando torna non sembra più lui. E' solo un'impressione? E come mai la stralunata vicina di casa sembra convinta di una sostituzione? Sarah comincia ad aver paura di Chris...



Hole - L'abisso: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Cinque film per Halloween: The Lodge

Guai grossi anche per i personaggi di The Lodge, acquistabile in digitale su Apple TV, Chili, Amazon Prime Video, Rakuten TV e Timvision: in quest'horror inglese due ragazzini, ancora scossi dalla morte della loro mamma, vengono lasciati soli dal babbo con quella che sembra essere la loro futura matrigna, Grace (Riley Keough). Si trovano in una baita che presto rimane isolata dalla neve: strani fenomeni cominciano a verificarsi, mentre i giovani scoprono che c'è una grande ombra nel passato di Grace.



The Lodge: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Cinque film per Halloween: Monster School