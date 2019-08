Charlize Theron su Infinity in streaming: North Country e The Burning Plain

News Streaming

Due notevoli prove d'attrice in due film complessi ed emotivamente impegnativi.

Charlize Theron è presente su Infinity con due lungometraggi in streaming, perfetta testimonianza delle sue capacità attoriali, che nel tempo l'hanno resa una delle star più quotate a Hollywood. Il primo dei film si basa su una storia vera, il secondo è una vicenda drammatica sul senso di colpa. Esaminiamo i film, che saranno disponibili sul servizio on demand inclusi nella sottoscrizione mensile.





North Country - Storia di Josey (2005),diretto da Niki Caro, racconta di Josey Aimes (Theron), che torna nella città natale con i suoi due figli, fuggita da un violento marito. Accolta dall'ostilità di suo padre, non riuscendo a sbarcare il lunario, decide di lavorare in fabbrica come la sua amica Glory (Frances McDormand): qui però è oggetto di molestie di ogni tipo, specialmente da parte del "collega" Bobby Sharp (Jeremy Renner). Aiutata dall'avvocato Bill White (Woody Harrelson), farà causa all'azienda, dove però lavora anche suo padre. L'esito del processo segnerà un punto di svolta nelle cause sulle molestie sessuali negli Stati Uniti. Charlize Theron e Frances McDormand hanno ricevuto nomination a Oscar e Golden Globe rispettivamente come miglior attrice protagonista e non protagonista. Guarda North Country su Infinity