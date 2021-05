Bumblebee su Infinity+, il rilancio dei Transformers nel film di Travis Knight

News Streaming

In streaming su Infinity è disponibile Bumblebee, il lungometraggio con cui il regista di animazione Travis Knight ha rilanciato la saga di Transformers in una direzione diversa da quella di Michael Bay.

Bumblebee è disponibile in streaming su Infinity+, incluso nella sottoscrizione mensile: il film ha rappresentato una svolta nella saga dei Transformers targata Paramount, costituendo quasi un reboot della saga, proprio nel tono e nell'impostazione narrativa. Per operare un paragone tra il film di Travis Knight e i capitoli precedenti, su Infinity+ trovate al momento il Transformers originale del 2007, Transformers 3 e Transformers 4: L'era dell'estinzione, tutti firmati da Michael Bay. Lì dove i film di quest'ultimo erano narrazioni epiche, kolossal hollywoodiani pompati, Bumblebee si propone come un film per ragazzi che riecheggia lo spirito degli anni Ottanta, con una vicenda più intima. Guarda Bumblebee su Infinity

Bumblebee, la trama del film con Hailee Steinfeld e il Transformer

Bumblebee è la storia di Charlie (Steinfeld), una quasi diciottenne che ottiene da uno sfasciacarrozze un Maggiolino giallo, apparentemente fuori servizio: con il pallino della meccanica, Charlie decide di ripararlo, ma scopre presto che non è un'auto qualunque. L'auto è infatti il buon Bumblebee, il più solare e gentile dei Transformers, scampato alla guerra contro i Decepticon sul pianeta Cybertron, e riparato sulla terra proprio in California. Nasce un'amicizia tra Charlie e l'alieno meccanico, rimasto senza voce per motivi che vengono svelati nel lungometraggio. Il loro legame sarà messo a dura prova quando l'esercito, in combutta con i Decepticon, decide di rintracciare Bumblebee...



Bumblebee: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Bumblebee, chi ha creato lo spin-off

Come si diceva, Bumblebee è un reboot / prequel della saga di Transformers, e per la prima volta Michael Bay ha lasciato la sedia del regista a qualcun altro, riservandosi il ruolo di producer. Tra gli executive producer figura sempre il nome di Steven Spielberg, e sembra proprio che la vicenda, ambientata nel 1987, guardi a quel cinema di intrattenimento. A dirigere il film è stato chiamato Travis Knight, al suo debutto nel cinema "dal vero" (anche se i robot sono qui ovviamente realizzati in CGI). Knight infatti è uno dei principali creativi della casa di animazione Laika, specializzata nell'antica tecnica della stop-motion e responsabile di gioielli come Coraline e la porta magica e Kubo e la spada magica, quest'ultimo firmato proprio da Travis.

La sceneggiatura è invece a cura di Christina Hodson, un'altra nuova arrivata della saga, poi dietro al copione di Birds of Prey, del prossimo The Flash e attualmente al lavoro sulla sceneggiatura di Batgirl.

Bumblebee, curiosità sul film della saga dei Transformers

Ben accolto al boxoffice, Bumblebee è stato il film relativamente più economico da realizzare nella saga: il budget si è aggirato sui 100 milioni di dollari, mentre i lavori di Michael Bay sono costati più del doppio di quella cifra!

Hailee Steinfeld, giovanissima nomination all'Oscar per Il grinta e prima protagonista femminile della serie, è nata nel 1996, naturalmente ben dopo l'epoca raccontata nella storia, tanto che non aveva idea di come far funzionare il Walkman, un simbolo degli Ottanta: qualche membro più attempato della troupe l'ha illuminata sullo strano oggetto. Steinfeld canta inoltre la canzone "Back to Life".

Nonostante Bumblebee e i Transformers siano realizzati in CGI nel film finito, sul set era presente una parziale versione fisica di Bumblebee, non in grado di muoversi, ma relizzata come riferimento per gli attori e specialmente Hailee, che aveva col personaggio il maggior numero di interazioni.

Attenzione alle citazioni dei film diretti o prodotti da Spielberg: chi ha buon occhio coglierà ammiccamenti più o meno espliciti a Gremlins, Grande Gigante Gentile, I predatori dell'arca perduta. In più, il tunnel dell'inseguimento è lo stesso utilizzato per le riprese di film culto come Ritorno al futuro Parte II e Chi ha incastrato Roger Rabbit.