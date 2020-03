News Streaming

Bruno Bozzetto in streaming su Amazon Prime Video e prossimamente Blu-ray

Domenico Misciagna di 03 marzo 2020

Uno dei più grandi autori della nostra animazione, Bruno Bozzetto, sbarca finalmente in HD su Amazon Prime Video, Chili e Film Club, in estate in Blu-ray.

Autore di "La stirpe di Topolino"