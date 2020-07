Boogie Nights e Il filo nascosto: su Infinity gli esordi e la maturità di Paul Thomas Anderson

News Streaming

In streaming su Infinity il secondo e l'ultimo film del grande Paul Thomas Anderson, Boogie Nights e Il filo nascosto.

Per una felice coincidenza, in streaming sul servizio on demand di Infinity ci sono due film importanti per la carriera del regista Paul Thomas Anderson, quel Boogie Nights che gli diede la notorietà internazionale e il suo ultimo lavoro, Il filo nascosto. Osserviamoli più da vicino, suggerendovi caldamente la visione di entrambi, se per qualche malaugurato caso da appassionati di cinema li aveste saltati.

Boogie Nights, gloria e declino del mondo del porno

Boogie Nights (1997) non è tecnicamente l'esordio di Paul Thomas Anderson, che aveva già scritto e diretto nel 1996 il meno noto Sydney, però è stato il film che lo ha catapultato tra gli autori più interessanti del nuovo cinema americano. Boogie Nights racconta, con un afflato epico e allo stesso tempo crespuscolare e senza sconti, l'Hollywood nascosta del porno, attraverso la personale epopea di Eddie Adams (Mark Wahlberg), che alla fine degli anni Settanta da lavapiatti si ritrova star del cinema a luci rosse col nome di Dirk Diggler, gestito dal regista Jack Horner (Burt Reynolds). Attorno a Horner gravitano diversi personaggi, una famiglia allargata che finisce per andare alla deriva quando negli anni Ottanta il mercato delle videocassette comincia a logorare il porno cinematografico. Eccezionale il cast, dai protagonisti ai comprimari (Julianne Moore, Heather Graham, William H. Macy, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly, Don Cheadle). Tre nomination agli Oscar: migliore non protagonista a Reynolds, che ottenne in Golden Globe in una rentrée clamorosa nonostante gli screzi col regista, poi per l'attrice non protagonista alla Moore e per la migliore sceneggiatura originale. Guarda Boogie Nights su Infinity

Il filo nascosto, il sublime cinematografico nello sguardo di Daniel Day-Lewis