Bohemian Rhapsody in streaming su CHILI con la performance integrale al Live Aid!

Bohemian Rhapsody è disponibile in streaming su CHILI con numerosi contenuti extra, tra cui la versione integrale della performance al Live Aid ricreata dal premio Oscar Rami Malek. La sequenza, che riprende in modo galvanizzante quell'esibizione, uno dei più grandi trionfi della band e di Freddie Mercury, era stata infatti ridotta nella sua versione cinematografica. Non viene reintrodotta nel montato normale del lungometraggio, ma è visionabile in coda al film su CHILI.

Bohemian Rhapsody è un film dedicato alla nascita dei Queen, nonché all'ascesa e (momentanea) caduta del cantante Freddie Mercury, del quale viene esplorata anche parte della vita privata.

Tra gli altri contenuti speciali, in "Rami Malek: Impersonare Freddie" l'attore spiega come si sia impegnato a interpretare sullo schermo una delle star della musica mondiale. "Il look e il sound dei Queen" invece approfondisce più in generale l'approccio degli autori e della troupe nel raccontare la rivoluzione musicale della band. "Ricreare il Live Aid" è invece un backstage concentrato sulla scena di cui sopra, che si è avvalsa della vera, mitica originale diretta del 1985. Guarda Bohemian Rhapsody su CHILI Bohemian Rhapsody: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD