Black Mirror: Bandersnatch, da oggi su Netflix l'episodio interattivo

Oggi, 28 dicembre 2018, debutta in streaming su Netflix Black Mirror: Bandersnatch, primo film originale interattivo. Si tratta di un'avventura di cui sarà l'utente stesso a decidere lo svolgimento e il destino.

Il film. diretto da David Slade, regista di film come Hard Candy, 30 giorni di buio e The Twilight Saga: Eclipse, e di episodi di serie tv come Hannibal e American Gods, è ambientato negli anni 80 e racconta di un giovane programmatore che decide di creare un videogame a partire da un romanzo fantasy. Presto, la realtà e il mondo virtuale da lui creato iniziano a mischiarsi creando il caos.



Black Mirror: Trailer dell'episodio speciale "Bandersnatch" - HD

Nel film, che vede nel suo cast di protagonisti Fionn Whitehead (Stefan), Will Poulter (Colin Ritman), Craig Parkinson (Peter), Alice Lowe (Dr. Haynes) e Asim Chaudhry (Mohan Tucker), l'utente dovrà ponderare con attenzione le sue decisioni, che potranno condurlo al trionfo o, al contrario, al disastro, ma del resto, chi può dire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Inoltre, se l’utente si accorge che l’avventura sta per giungere a conclusione può tornare indietro e fare una scelta diversa da quella fatta precedentemente, cambiando così il suo percorso e chissà, magari anche il risultato finale.

Scelte da compiere, sfide da affrontare e pericoli da superare sono dunque gli elementi fondamentali di Black Mirror: Bandersnatch, primo film originale interattivo Netflix, disponibile in streaming da venerdì 28 dicembre 2018.