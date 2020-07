Black is King: il trailer del nuovo visual album di Beyoncé in arrivo su Disney+

News Streaming

Debutterà sulla piattaforma streaming della Disney il 31 luglio, a un anno di distanza dal debutto del remake in live action di Il re leone, il visual album basato sulle musiche di The Lion King: the Gift.

L'artista americana, grazie alle esperienze fatte con dischi come "Beyoncé" e "Lemonade" non è nuova alla realizzazione di visual album, ovvero di qualcosa a metà tra il film e una compilation di brani musicali: si tratta di una sorta di unico lunghissimo videoclip in grado, commentando visivamente i brani che si susseguono, di raccontare un'unica storia.

In questo caso le musiche sono quelle di "The Lion King: The Gift", il disco del 2019 che raccoglieva le canzoni realizzate da Beyoncé per Il Re Leone di Jon Favreau, la versione in live action dell'omonimo classico animato della Disney del 1994.

Per darvi un'idea di quello che sarà Black is King, è appena arrivato un trailer.

Black is King: il trailer del visual album di Beyoncé

Black is King: Il Trailer Ufficiale del Film - HD





La storia raccontata in Black is King ricalca quella del Re Leone, ma trasponendo l'arco narrativo di Simba nel mondo reale e conteporaneo. Un comunicato stampa ufficiale parla di come il visual album "reinterpreti le lezioni del film del 2019 a uso e consumo dei giovani re e regine di oggi che sono in cerca della loro corona."

La produzione di Black is King è durata un anno e ha visto coinvolti alla regia Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Pierre Debusschere, Jenn Nkiru, Ibra Ake, Dikayl Rimmasch, Jake Nava e Kwasi Fordjour.

Per quanto riguarda le ambientazioni si parte da New York per poi attraversare Los Angeles, Sud Africa, Nigeria, Ghana, Ethiopia, Namibia, Camerun, Liberia, Burundi, Senegal, Togo, Somalia, Benin, Congo, Kenya, Costa d'Avorio, Zimbabwe, Malawi, Gabon, Capo Verde, Londra e Belgio.

Oltre a ballerini e attori professionisti provenienti dai luoghi del film, in Black is King appaiono, tra gli altri, Naomi Campbell, le modelle Aweng Ade-Chuol e Adut Akech, Tina Knowles-Lawson, l'attrice Lupita Nyong’o, artisti musicali come Kelly Rowland, Pharrell Williams e JAY-Z.

Black is King: la sinossi ufficiale

I viaggi delle famiglie nere attraverso il tempo sono oggetto di un omaggio attraverso il racconto del viaggio trascendente di un giovane re che lo porterà ad affrontare tradimento, amore e ricerca identitaria. I suoi antenati lo guideranno verso il suo destino, e grazie agli insegnamenti di suo padre, e alla guida del suo amore d'infanzia, conquisterà le virtù necessarie a reclamare la sua casa e il suo trono. Queste lezioni senza tempo si rivelano e sono riflesse attraverso le voci nere di oggi, che hanno conquistato il loro potere. Black is King riafferma un grande scopo, con immagini gradiose che celebrano la cultura e la resilienza nere. Il film sottolinea la bellezza della tradizione e l'eccellenza nera.