Black Adam con Dwayne Johnson in Premiere streaming su Mediaset Infinity+

News Streaming

È disponibile fino al 9 febbraio in streaming su Mediaset Infinity+ il cinecomic Black Adam con Dwayne Johnson, incluso nella sottoscrizione per tutti gli abbonati.

Fino al 9 febbraio è disponibile in streaming in Premiere su Mediaset Infinity+ il cinecomic Black Adam con Dwayne Johnson: per tutti gli abbonati al servizio quindi fino a quella data è possibile vedere il film senza i costi aggiuntivi del noleggio, che sarebbero applicati a un lungometraggio così recente. Fortemente voluto da Dwayne "The Rock" Johnson, Black Adam recupera uno dei supereroi meno noti alle masse, in ambito DC Comics... Guarda Black Adam su Mediaset Infinity

Black Adam, la trama del film con Dwayne Johnson

Cinquemila anni fa, i maghi hanno donato a Teth-Adam (Dwayne Johnson) poteri sovrannaturali, nel territorio asiatico di Kahndaq. Per una ragione o per l'altra, Teth-Adam è stato seppellito insieme alle sue devastanti potenzialità, almeno fino a oggi... la nazione è dilaniata dai traffici del crimine organizzato Intergang, che peraltro cerca di mettere le mani su una corona dai poteri infernali. L'inaspettato risveglio di Teth-Adam potrebbe dare la possibilità alla popolazione di ritrovare il suo "campione", ma lui stesso non sa esattamente come considerarsi. Di sicuro la Justice Society of America lo ritiene una minaccia, perciò Dottor Fate (Pierce Brosnan), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) e Atom Smasher (Noah Centineo) volano in Kahndaq per fermarlo.

Black Adam, il grande sogno di Dwayne Johnson

Dwyane Johnson, che interpreta e coproduce Black Adam, ha sognato per anni di trasporre sul grande schermo il fumetto creato nel lontano 1945 da Otto Binder e C. C. Beck. Il sogno si è finalmente avverato alla fine del 2022, quando il regista Jaume Collet-Serra, che l'aveva già diretto in Jungle Cruise, ha dato vita con lui a quest'ultimo capitolo dell'ormai chiuso DC Extended Universe. Come The Rock spiegò al sito ThePlayList, un kolossal di questo tipo potrebbe sembrare una scommessa sicura da parte di una major, ma ha dovuto faticare parecchio per ottenerlo... e per ampliare il roster dei supereroi DC al cinema.

È stato un viaggio, un combattimento lungo e arduo. [...] Mi piace tanto la Marvel, lì sono tutti miei amici, ma io ADORO la DC. Adoro Batman, adoro Superman, adoro Wonder Woman, amo questi personaggi, date uno sguardo alla bibbia DC e ci trovate un sacco di personaggi fighi, duri, divertenti e complessi, che possiamo presentare al mondo. [...]

[Coinvolgere la Justice Society of America] è stata un po' una battaglia. Perché nessuno aveva un riferimento, il mondo non sapeva chi fossero quelli della JSA, a meno che tu non fossi come noi, esperto di quei fumetti e di quella mitologia. E quindi abbiamo dovuto combattere un'altra volta! [ride]