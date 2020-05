Birds of Prey in digitale, i primi 10 minuti di Harley Quinn gratis su YouTube

News Streaming

La Warner Bros lancia in digitale Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, rendendo disponibili gratis su YouTube i primi dieci minuti del film.

Esce oggi in streaming e download Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) con Margot Robbie, sulle principali piattaforme, anche in 4K dove supportato: i primi 10 minuti del cinecomic DC sono anche disponibili gratis su YouTube, come assaggio ormai di prassi della Warner Bros per i suoi titoli più importanti che debuttano sul mercato casalingo. Se avete in mente di recuperare il film di Cathy Yan, interpretato anche da Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead e Jurnee Smollett-Bell, questa è la vostra prima e più immediata occasione: in vendita da oggi e anche a noleggio dal 4 giugno su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

I contenuti extra, sulle piattaforme che li rendono disponibili come iTunes, prevedono la "Modalità Vista Aerea" per sbirciare in tempo reale sul set, una featurette su cast e troupe "Birds of Prey: Fatti della stessa pasta", e poi ancora focus sul cattivo interpretato da Ewan McGregor, sui pattini di Harley, su specifiche scene d'azione, sui costumi e sulla iena domestica della nostra anti-eroina. Non mancano nemmeno le papere sul set.

Nella storia di Birds of Prey, quando il crudele Roman Sionis e il suo braccio destro Zsasz prendono di mira la piccola Cass, Gotham viene messa sotto sopra per ritrovarla. L'unico modo per sconfiggere Ronan sarà lo spontaneo assemblaggio di un quartetto letale composta da Harley Quinn, Huntress, Black Canary e Renee Montoya.