Beverly Hills Cop 4, Kevin Bacon su Eddie Murphy: "Lavorare con lui era nella mia lista di cose da fare prima di morire!"

Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F è in streaming su Netflix: Kevin Bacon è il cattivo di questo Beverly Hills Cop 4, e a People ha spiegato perché per lui era obbligatorio lavorare prima o poi col mitico Eddie Murphy.

Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F con Eddie Murphy, proprio quel Beverly Hills Cop 4 che sembrava impossibile, è diventato realtà grazie a Netflix, dove il film è già disponibile in streaming. Il villain della storia è interpretato da Kevin Bacon, che come Murphy ha costruito il suo divismo sul fascino degli anni Ottanta, un traino che continua ancora oggi. Eppure, Bacon e Murphy non si erano mai incrociati sul set, come ricorda Kevin in un'intervista con People. Leggi anche Kevin Bacon 40 anni dopo Footloose torna nel liceo in cui fu girato: il video

Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, Eddie Murphy e Kevin Bacon per la prima volta insieme

In Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F il ruolo del cattivo è stato affidato a un assai divertito Kevin Bacon: negli anni Ottanta, mentre la star Eddie Murphy esplodeva con Una poltrona per due (1982) e il primo Beverly Hills Cop (1984), Kevin seguiva a ruota con Footloose (1984), dopo essere passato da Venerdì 13 (1980). People gli ha domandato come sia stato condividere per la prima volta il set con Murphy. Kevin è, come gli capita spesso, entusiasta di fare gioco di squadra:

Negli anni Ottanta non ci siamo mai incrociati, non abbiamo mai lavorato insieme. Non ricordo nemmeno di averlo incontrato, sono sicuro che sarà successo, ma non mi ricordo. [...] Eddie è un attore molto rilassato, disinvolto e presente. Arriva e com'è noto improvvisa un sacco. [...] Però quando improvvisa... di solito senti quando qualcuno sta proprio cercando la risata. Io non l'ho mai visto sforzarsi di essere divertente, né davanti né dietro la macchina da presa, eppure fa comunque ridere. Al punto che qualche volta mi stava scappando da ridere solo per il modo in cui mi guardava. [...] Lui poi osserva molto la persona con cui lavora. Ho notato come raccoglie anche il minimo spunto da una piccola cosa che l'altra persona sta facendo o dicendo, e glielo rigira. È stato grandioso. Mi è piaciuto un mondo lavorare con lui.