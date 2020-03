Beastie Boys Story: il trailer dell'attesissimo documentario di Spike Jonze!

News Streaming

Dal 24 aprile su Apple TV+ arriva il film sul celebre gruppo newyorkese, capitanato da Adam Yauch, che ha fatto la storia della musica rap.

Per moltissimi di noi (inclusa chi scrive) quello con i Beastie Boys è stato un incontro folgorante e un amore travolgente: la loro musica, la loro energia, i loro video, le loro personalità di giovani rapper newyorkesi in un mondo dominato da artisti di colore, hanno arricchito tantissimo la nostra vita. Canzoni come Sabotage (col bellissimo video diretto da Spike Jonze), Fight For Your Right e Intergalactic, per citare solo quelle che tutti conoscono, hanno creato letteralmente un nuovo genere, un mix unico e originale tra punk, rock e hip hop che è stato la voce di una generazione.

Oggi proprio il loro amico regista preferito, Spike Jonze, li racconta in Beastie Boys Story - A Live Documentary, che dal 24 aprile sarà in streaming su Apple Tv + e di cui è appena uscito il bellissimo trailer. Live perché dal vivo, oltre a materiale di archivio preziosissimo, i due superstiti, Adam Horowitz e Mike Diamond, su di un palco raccontano la loro storia e parlano della loro amicizia e del grande, indimenticabile Adam Yauch, che ci ha lasciato prematuramente nel 2012 per un maledetto cancro alla gola, dopo un ultimo album.

Dall'inesperienza di tre giovanissimi ragazzi nel 1981 alla maturità degli anni Duemila, fino al triste e imprevisto epilogo, Beastie Boys Story ci racconterà, tra un sorriso e una lacrima, cosa sono stati i Beastie Boys, artisti e attivisti, sotto la guida di un leader impareggiabile, col cuore sempre dalla parte giusta. Se sono entrati giustamente nella Rock'n'roll Hall of Fame, è ancora più importante che siano entrati nella nostra vita.

Vedere il trailer del film a noi ha fatto venire letteralmente i brividi e non vediamo l'ora di vedere il film.