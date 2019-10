Batman, da Tim Burton a Christopher Nolan in 4K su Infinity!

News Streaming

In streaming tutti i lungometraggi dal 1989 al 2012, per celebrare degnamente l'uscita di Joker e gli 80 anni della creatura di Bob Kane.

Oggi è arrivato in sala Joker con Joaquin Phoenix, quindi non c'è momento migliore per celebrare gli 80 anni di Batman con la visione in streaming 4K su Infinity di sette celebri lungometraggi dedicati all'eroe di Bob Kane. Ricordiamo che i contenuti 4K Ultra HD di Infinity sono visibili su televisori Samsung con funzionalità 4K, su televisori Hisense (della gamma 2017) e su PlayStation4 PRO.

Michael Keaton interpreta Bruce Wayne nella bilogia di Tim Burton composta da Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992). Gli antagonisti sono di assoluto rilievo: Jack Nicholson (Joker), Kim Basinger (Vicki Vale), Michelle Pfeiffer (Catwoman) e Danny De Vito (Pinguino). Il primo film vinse l'Oscar per le migliori scenografie, il secondo fu nominato per i migliori effetti visivi e il miglior trucco.

Batman Forever: Il trailer italiano del film



Burton si riservò solo il ruolo di produttore quando la saga passò alla regia di Joel Schumacher. In Batman Forever (1995) fu Val Kilmer a portare sullo schermo Bruce, contro la minaccia dell'Enigmista (un Jim Carrey in ascesa) e Due Facce (Tommy Lee Jones), in compagnia di Robin (Chris O'Donnell). Il delirio lisergico continuò e per molti degenerò nel cult trash Batman & Robin (1997), dove George Clooney sostituì Kilmer (e ancora autoironizza sulla scelta!), vedendosela con Poison Ivy (Uma Thurman) e Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger). Nasceva anche Batgirl (Alicia Silverstone).