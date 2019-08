Barriere, su Infinity il talento di regista e attore di Denzel Washington

News Streaming

La star porta sullo schermo una piece teatrale, impreziosita da una grandiosa Viola Davis.

Barriere (2016) di e con Denzel Washington, cointerpretato con Viola Davis, è disponibile in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione. Si tratta dell'adattamento della piece di August Wilson messa in scena per la prima volta nel 1985: Washington stessa l'ha portata in teatro nel 2010, rilanciandola a cinque anni di distanza dalla morte del premio Pulitzer, che avrebbe sempre voluto un regista afroamericano alla guida della trasposizione cinematografica.

Nella Pittsburgh degli anni Cinquanta, Barriere racconta del netturbino Troy, pesantemente segnato da una carriera nel baseball alla quale ha voltato le spalle, perché non vi vedeva uno sbocco reale per un afroamericano. La frustrazione gli rende difficile i rapporti con sua moglie Rose (Viola Davis), suo figlio Cory (Jovan Adepo) e gli amici. Come se non bastasse, nonostante si sforzi di provvedere alla sua famiglia, Troy ha qualcosa da nascondere...