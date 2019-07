Auguri per la tua morte è in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione

News Streaming

L'horror ironico basato su un paradosso temporale è interpretato da Jessica Rothe.

Auguri per la tua morte (2017) è approdato in streaming sul servizio Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile. Si tratta di un horror slasher dalle venature grottesche e ironiche, dichiarato remake di Ricomincio da capo in chiave orrorifica. Diretto da Christopher Landon (Paranormal Activity 3), è prodotto da Jason Blum, mago del cinema di genere a basso costo con la sua Blumhouse.

Tree (Jessica Rothe) è la studentessa più popolare del campus, passa da un letto all'altro e se la spassa, senza troppo rispetto per il prossimo. Nella giornata del suo compleanno viene assassinata da una persona mascherata. A sorpresa però torna a rivivere sempre lo stesso giorno, che termina puntualmente col suo omicidio. Nessuno le dà molto credito o crede alla sua assurda storia, quindi la sua unica speranza è cercare di capire chi sia l'assassino... e magari cambiare qualcosa di se stessa... prima che sia troppo tardi. Un'altra volta.