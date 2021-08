Attacco al potere 3: Gerard Butler tiene duro su Infinity+

News Streaming

Gerard Butler torna nei panni dell'agente Mike Banning, che questa volta finisce in prima persona sulla lista dei cattivi. Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen è in streaming su Infinity+.

Nel 2019 Gerard Butler ha interpretato per la terza volta l'agente dei servizi segreti Mike Banning nel thriller Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen. Il film di Ric Roman Waugh è il terzo capitolo di una saga iniziata con Attacco al potere - Olympus Has Fallen nel 2013 (regia di Antoine Fuqua) e proseguita con Attacco al potere 2 del 2016 (regia di Babak Najafi). Ma cosa affronta questa volta uno dei contemporanei eroi di un classico cinema action hollywoodiano?

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, la trama del film con Gerard Butler

Mike Banning (Gerard Butler), dopo le eroiche vicende raccontate nei primi due film della saga Attacco al potere, è ora a un passo da un'importante promozione: Direttore dei Servizi Segreti. Un impiego prestigioso, che però Mike vive con segreta sofferenza, a causa di disturbi fisici e mentali che cerca di tenere nascosti. Quando però il Presidente degli Stati Uniti Allan Trumbull (Morgan Freeman) viene fatto oggetto di un attentato mentre lui stesso è presente, e i due sono gli unici a sopravvivere, è paradossalmente Banning a essere accusato della congiura. Mentre il Presidente è in coma, Mike riesce fortunosamente a fuggire: ha poco tempo per dimostrare al mondo chi l'abbia voluto incastrare...

Attacco al potere 3: Morgan Freeman il Presidente ideale e altre curiosità