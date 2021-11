Arriva Il Disney+ Day, ecco cosa dobbiamo aspettarci: tutte le novità e le anteprime

News Streaming

Il 12 novembre Disney festeggia il secondo compleanno del suo servizio di video in streaming: per l'occasione sulla piattaforma arrivano tanti nuovi contenuti, come Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e la serie Dopesick, ma aspettiamoci anche qualche sorpresa.

La settimana di festeggiamenti in occasione del secondo anniversario di Disney+ culminerà domani, 12 novembre, nell'attesissimo Disney+ Day, una giornata celebrativa tutta dedicata ai fan. Per l'occasione arriveranno sul servizio di video in streaming tantissime novità degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star a partire dal film d'avventura Jungle Cruise e dal film Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli che saranno sbloccati per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi, passando per la miniserie con Michael Keaton Dopesick, fino alla serie di corti I Racconti di Olaf con protagonista l'amato pupazzo di neve di Frozen. Non solo attesi debutti: nella giornata di domani i fan potranno seguire anche anticipazioni, nuovi trailer, clip esclusive e molto altro sui canali social di @DisneyPlusIT. Se non siete ancora abbonati a Disney+ o se volete riattivare la vostra sottoscrizione, fino al 14 novembre potrete usufruire dell'offerta che vi permette di avere un mese di Disney+ a 1.99 euro. Ma ecco, nel dettaglio, tutti i contenuti che verranno rilasciati in occasione del Disney+ e qualche anticipazione per non arrivare impreparati.

Disney+ Day 2021: I film e le proposte di animazione

Insieme a Jungle Cruise e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriva anche Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, un documentario speciale che racconta la realizzazione della recente pellicola Marvel. Debutta anche Home Sweet Home Alone, il reboot del film cult anni '90 Mamma ho perso l'aereo e - a grande richiesta - arriva finalmente la commedia musicale romantica Come d’incanto del 2007, con Amy Adams e Patrick Dempsey. C'è poi anche il film originale Disney Channel Spin DJ Mix in cui Rhea, un’adolescente americana di origine indiana, scopre la sua passione per il mondo dei DJ e inizia a dedicarsi alla produzione musicale.

Gli appassionati di animazione non rimarranno delusi. Da casa Pixar arriva il corto Ciao Alberto che ci riporterà nuovamente nella bellissima cornice di Portorosso, l'ambientazione del film Luca. I Walt Disney Animation Studios rilanciano con I Racconti di Olaf in cui il popolare personaggio di Frozen reinterpreta a modo suo diversi classici Disney. I fan de I Simpson, poi, potranno divertirsi con I Simpson in Plusaversary, un nuovo corto celebrativo in cui a Springfield si organizza una festa dove tutti sono invitati... tranne Homer.

Le serie e i documentari in arrivo il 12 novembre

Tra le novità seriali che debutteranno il 12 novembre su Disney+ vi ricordiamo l'attesa Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, la miniserie creata dal vincitore dell'Emmy Danny Strong e con Michael Keaton coinvolto come protagonista e produttore esecutivo. Tratta dal libro bestseller del New York Times scritto dalla giornalista Beth Macy, Dopesick ci porta dietro le quinte della peggiore crisi farmaceutica della storia americana raccontando la lotta contro la dipendenza da oppioidi causata dal farmaco OxyContin. Debutta anche il musical dramedy argentino Intrecci del passato, una serie che racconta una storia familiare attraverso un sorprendente viaggio nel tempo.

Arrivano inoltre i primi cinque episodi della divertente docuserie targata National Geographic Il mondo secondo Jeff Goldblum. Il Making of di Happier than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, poi, ci porterà dietro le quinte del recente concerto cinematografico di Billie Eilish. I fan del mondo Marvel non vorranno sicuramente perdere Marvel Studios Legends: Hawkeye, un episodio che fa rivivere tutti i momenti epici di Hawkeye provenienti dal MCU in vista dell’arrivo della serie originale Disney+ (in uscita il 24 novembre). Ma anche gli appassionati di Star Wars potranno pepararsi all'uscita della serie The Book of Boba Fett (in arrivo il 29 dicembre) con lo speciale Sotto l'Elmo: sulle orme di Boba Fett.

Occhio a social: I trailer e le anteprime del Disney+ Day

A partire dalle ore 15:00 domani i fan potranno anche trovare sugli account Twitter, Facebook e Instagram di @DisneyPlusIT anteprime dei film e delle serie Disney+ in arrivo prossimamente. Ma il Disney+ Day è anche su TikTok, dove Disney+ ha da poco lanciato un account ufficiale. Il nuovo profilo TikTok della piattaforma streaming ospita già contenuti unici di breve durata con le storie, i brand e i personaggi più amati di Disney+. Alle 17.00, poi, si potrà accedere sulla piattaforma a contenuti speciali dei Pixar Animation Studios e, alle 17:45, dei Marvel Studios, a cui si aggiungeranno altre anticipazioni a sorpresa.

Siete pronti a una full immersion nel mondo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star? Non ci resta che augurare a tutti un ottimo Disney+ Day!