Apple TV+ arriva anche su Xbox Series X, ecco la data, confermata su Playstation 5 dal 12 novembre

Il servizio di streaming Apple TV+ si allarga alle due principali console appena messe in commercio, Xbox Series X e Playstation 5.

Ci siamo quasi: se siete appassionati di videogiochi e avete già preordinato la vostra Xbox Series X o la vostra Playstation 5, distribuite rispettivamente dal 10 e dal 12 novembre, potreste anche essere interessati a sapere che, tra le piattaforme streaming disponibili sulla macchina Microsoft ci sarà anche Apple TV+, a partire appunto dal 10 novembre. Era in effetti improbabile che sull'Xbox Series X mancasse uno degli attori del mercato audiovisivo attuale, specialmente nel periodo difficile che stiamo vivendo, e la Apple aveva già confermato il suo servizio disponibile sulla concorrente Playstation 5 al Day 1.

A questo punto su Xbox Series X (e sulla sorella più economica Series S) saranno quindi installabili app di streaming come Netflix, Apple TV+, Disney+, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Twitch, Sky Go, NOW TV. Negli States c'è comunque dell'altro, con servizi come HBO Max, Hulu, Peacock (dell'NBC Universal) e Vudu. La Microsoft ha inoltre garantito che Netflix e Disney+ risponderanno agli standard Dolby Vision e Dolby Atmos.

La nuova "console war" è cominciata, ma in un contesto in cui la fruizione totale dei contenuti audiovisivi potrebbe cambiare...