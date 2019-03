Apple, i contenuti streaming originali più castigati di quelli Disney?

Sappiamo che la Apple sta lavorando su un servizio di streaming con contenuti originali, anche se la natura di questi contenuti al momento non è stata svelata, nè fino a questo momento si capiva in cosa differisse dalle proposte di concorrenti come Netflix e Amazon Prime Video.

Recenti voci sembrano indicare l'azienda interessata a contenuti per famiglie, in modo non dissimile dall'imminente Disney+. Non è tutto: sempre stando a tali voci, il controllo del colosso di Cupertino sui creatori dei contenuti sarebbe molto stretto, ben distante dalla missione artistico-commerciale "libertaria" sbandierata per esempio da Netflix. Si dice che circolino note addirittura del CEO Tim Cook in persona, con una frase ricorrente: "Non siate così cattivi". Messaggi positivi a oltranza, in definitiva, ma anche un'altra intenzione, piuttosto evidente stando a queste gole profonde: dipingere la tecnologia in modo positivo, in puro spirito messianico da Silicon Valley.

Rimane da vedere poi quanto queste notizie non ufficiali saranno confermate nella realtà, ma l'avvio del progetto appare piuttosto turbolento, con molto lavoro buttato all'ortiche, produttori e sceneggiatori licenziati e sostituiti, proprio per ottenere un'identità particolare con gli ingredienti di cui sopra.