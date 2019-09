American Son: il trailer del film Netflix con Kerry Washington

News Streaming

La star di Scandal riprende, accanto a Steven Pasquale, il ruolo interpretato nell'omonimo spettacolo teatrale.

La star di Scandal Kerry Washington non frequenta il cinema dal 2012, e cioè da quando Quentin Tarantino l'ha diretta in Django Unchained. Sulle tavole del palcoscenico, invece, l'attrice è apparsa lo scorso anno in una pièce tesa e commovente che raccontava di una coppia mista alle prese con il rapimento del figlio. Intitolato "American Son", lo spettacolo è diventato un film Netflix, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 1° novembre. Al fianco dell'attrice ci sarà, come a teatro, Steven Pasquale, che è stato uno protagonisti della serie tv Rescue Me ed era nel cast di Aliens vs Predator 2. Torneranno anche Eugene Lee e Jeremy Jordan, oltre al regista Kenny Leon.

Di American Son è appena uscito un teaser trailer carico di tensione e giustamente drammatico nel ritratto di una donna a cui è stato strappato il bene più caro e che, per il colore della pelle, è vittima di pregiudizi e discriminazioni. La vediamo, in una stazione di polizia del Sud della Florida, mentre chiede aiuto e cerca di ricostruire i fatti che potrebbero aver portato alla scomparsa del figlio. Il film non racconta solo il suo punto di vista, ma ci mostra la prospettiva di altri tre personaggi.