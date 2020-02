American Pastoral, su Infinity il film di Ewan McGregor da Philip Roth

News Streaming

Ewan McGregor adatta il romanzo American Pastoral di Philip Roth, interpretandolo con Jennifer Connelly.

American Pastoral con Ewan McGregor è disponibile in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione mensile: si tratta dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Philip Roth, l'amato "Pastorale americana" nell'edizione italiana. Il film rappresenta inoltre l'esordio alla regia di Ewan McGregor, che ha voluto accanto a sè Jennifer Connelly, Dakota Fanning e David Strathairn. Ricordiamo, per chi non avesse letto il libro e non ne conoscesse la sinossi, che American Pastoral racconta di Seymour "Lo svedese" Levov (McGregor), proprietario di una fabbrica di guanti negli anni Sessanta. La sua esistenza è apparentemente perfetta, trascorsa con la moglie Dawn (Connelly) e con sua figlia Merry (Fanning), che sostiene in tutte le maniere. Dopo che la ragazza però si unisce a un gruppo politico piuttosto violento, la situazione precipita: la polizia cerca la scomparsa Merry perché legata a un attentato, mentre l'equilibrio mentale di Dawn comincia a vacillare nel modo peggiore. Come se non bastasse, una stagista della fabbrica afferma di conoscere il nascondiglio di Merry.