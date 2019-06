Amazon Studios come Netflix: The Report sarà in streaming due settimane dopo l'uscita

The Report, il film di Scott Z. Burns con Adam Driver e Annette Bening, è stato presentato con successo all'ultimo Sundance Film Festival e Amazon, che lo ha acquistato, spera in un Oscar l'anno prossimo. Seguendo in questo l'esempio di Netflix con Roma, ha deciso di farlo uscire in sala il 27 settembre e di mandarlo in streaming per i suoi abbonati soltanto due settimane dopo, l'11 ottobre.

La strategia è la stessa che ha suscitato molte polemiche ma che alla fine ha pagato nel caso di Roma, un film certo penalizzato dalla visione casalinga ma che ha fatto incetta di premi. The Report racconta la storia vera di un membro dello staff del Senato americano che inizia a indagare sull'uso della tortura da parte della CIA.

Molti pensavano che il film sarebbe stato distribuito nelle sale in modo tradizionale, anche se Amazon lascerà il film al cinema anche dopo averlo trasmesso in streaming. Sarà lo spettatore a decidere se acquistare sul biglietto o vederlo comodamente seduto sul divano di casa, insomma. Probabilmente lo Studio, rinunciando a un bel po' di incassi cinematografici, punta sull'aumento di visibilità della sua piattaforma con un film di cui si parlerà molto il prossimo autunno.

Noi restiamo dell'opinione che la destinazione di un'opera cinematografica sia il cinema, ma le modalità di fruizione stanno cambiando sempre più in fretta e i registi devono tener conto che buona parte - se non la maggioranza - del pubblico dei loro film è ormai quello casalingo.