Amazon Prime Video, un mondo di film e serie tv che molti non sanno di avere a disposizione

Essendo legato all'abbonamento Amazon Prime, è assegnato in automatico ai clienti che lo sottoscrivono.

Amazon Prime Video, servizio in streaming on demand via via più noto grazie a recenti produzioni originali come American Gods e Good Omens, non è solo una fonte di contenuti made in Amazon, avendo accresciuto negli ultimi anni il suo catalogo di film e serie tv anche di terze parti, dopo un inizio in sordina nel nostro paese, avvenuto più di due anni or sono.

La particolarità di Amazon Prime Video sta nel suo legame con la sottoscrizione annuale del servizio Amazon Prime di consegna veloce (e altri vantaggi): il paradosso è che ci si può quindi trovare a poterne usufruire pur senza averlo specificamente cercato, o lo si può magari sottovalutare proprio per questo suo legame.

Quanto costa? Amazon Prime Video è un cosiddetto servizio SVOD, cioè "Subscription Video On Demand": in parole povere non pagate singolarmente i contenuti che volete vedere, ma li avete tutti a disposizione in qualsiasi momento, finché versate i soldi dell'abbonamento mensile o annuale ad Amazon Prime. Attualmente il piano mensile prevede una spesa di 3.99 euro, mentre quello annuale ne richiede 36: è possibile comunque provare il servizio gratuitamente per 30 giorni al momento dell'iscrizione.

In materia di serie tv originali, c'è una varietà di generi piuttosto interessante: anche se non siete appassionati di contenuti episodici, dovreste aver captato l'apprezzamento per The Man in the High Castle (dalla Svastica sul Sole di Philip K. Dick), le follie motorizzate di The Grand Tour, il recente coinvolgimento di un grande scrittore come Neil Gaiman per i citati American Gods e Good Omens, la nuova incarnazione di Jack Ryan alias John Krasinski in Tom Clancy's Jack Ryan. Ultimamente anche Julia Roberts si è unita alla famiglia, con la prima stagione di Homecoming. L'autore di Mad Men ha dato la sua (decisamente!) personale interpretazione delle serie di successo di ambientazione storica, con il bizzarro The Romanoffs. E' stato apprezzato da più parti lo humor di La Fantastica Signora Maisel, storia di una cabarettista per necessità negli Usa del 1958: la produzione è stata premiata come migliore serie comica agli ultimi Emmy Awards. Un successo importante è stato inoltre riscosso dal poliziesco Bosch, su un detective dai legami troppo personali con un caso apparentemente chiuso.

La massiccia produzione di serie potrebbe distogliere da quella dei film. The Only Living Boy in New York vede per esempio nel cast una stella come Jeff Bridges e segna il ritorno al cinema più intimista per Marc Webb, autore degli Amazing Spider-Man. C'è un ulteriore fattore significativo da tenere in conto: su Amazon Prime Video sono da poco disponibili in flat i film usciti nelle sale e prodotti dagli Amazon Studios. Avendo l'abbonamento, non avete bisogno di noleggiare altrove film recentissimi come il remake di Suspiria di Luca Guadagnino o Don't Worry di Gus Van Sant con Joaquin Phoenix.