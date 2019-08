Amazon Prime Video, tra i nuovi film di settembre 2019 in streaming: The Kid, Le ali della libertà, L'uomo di neve

News Streaming

A settembre inoltre lasciano il servizio Baby Boss e Whiplash.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di settembre 2019. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Capri-Revolution: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Il 1° settembre apparirà sul servizio The Kid, opera seconda dell'attore Vincent D'Onofrio, che racconta l'incontro tra i leggendari Billy the Kid (Dane DeHaan) e Pat Garrett (Ethan Hawke), attraverso gli occhi di un ragazzino. Seguirà il 13 settembre l'affresco storico e passionale di Mario Martone e del suo Capri Revolution, dove alla vigilia della I Guerra Mondiale la giovane capraia Lucia (Marianna Fontana) incontra le utopie rivoluzionarie tramite alcune personalità che hanno trovato rifugio e ispirazione nell'isola.

L'uomo di neve: Secondo trailer italiano del film - HD



Il 19 settembre è la volta di un grande classico: Le ali della libertà di Frank Darabont, un film che combina l'affascinante racconto di Stephen King con le grandi interpretazioni di Tim Robbins e Morgan Freeman. Davvero indimenticabile.

Altrettanto cruento, ma nella struttura classica di un giallo best-seller, è L'uomo di neve con Michael Fassbender e Rebecca Ferguson, che dal 21 settembre inseguono un serial killer nella fredda Oslo, dal romanzo omonimo di Jo Nesbø.

Chiude le novità, il 27 settembre, il fiabesco La befana vien di notte di Michele Soavi, con Paola Cortellesi Befana sotto mentite spoglie, con attività giornaliera di maestra elementare...