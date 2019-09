Amazon Prime Video, tra i nuovi film di ottobre 2019 in streaming: After, Kill Bill e Auguri per la tua morte

News Streaming

A ottobre lasciano invece il servizio Mr. Holmes, Ella & John e Scappa - Get Out.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di ottobre 2019. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Prima di iniziare con le novità, segnaliamo tre lungometraggi che dopo ottobre saranno rimossi dal servizio. E' quindi la vostra ultima occasione per vedere Ella and John: The Leisure Seeker di Paolo Virzì, dove Helen Mirren e Donald Sutherland si tuffano in un disperato ma romantico road movie. Consigliamo anche di vedere, se non l'avete già fatto, lo Sherlock senile di Ian McKellen nel bellissimo Mr. Holmes e magari di apprezzare ancora la rivelazione horror thriller dell'anno scorso, quello Scappa - Get Out di Jordan Peele vincitore del premio Oscar per la migliore sceneggiatura.



Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film- HD

In periodo di C'era una volta... a Hollywood, non c'è momento migliore per ospitare, dal 1° ottobre, tre cult di Quentin Tarantino: Pulp Fiction, Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2. Sempre dal 1° sarà disponibile un film assai parlato ma a nostro parere anche assai interessante: Steve Jobs di Danny Boyle, con una grande sceneggiatura di Aaron Sorkin e un efficace Michael Fassbender.



Steve Jobs: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Dal 7 ottobre entrano invece tre film. Uno è la ricostruzione storica e ironica di Vittoria e Abdul di Stephen Frears, con Judi Dench come regina Vittoria in vena di confidenze con un sottoposto indiano (storia vera). Auguri per la tua morte porta ancora una volta la firma del producer Jason Blum, esperto di horror a basso budget: nella storia una smorfiosa universitaria è condannata a rivivere all'infinito il giorno in cui viene assassinata. I folli libri illustrati di Dav Pilkey diventano invece uno scatenato film animato della DreamWorks in Capitan Mutanda - Il film.



Capitan Mutanda: Il trailer italiano del film- HD