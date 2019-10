Amazon Prime Video, tra i nuovi film di novembre 2019 in streaming Chiara Ferragni Unposted e John Wick 3

News Streaming

Approderanno sul servizio anche l'originale The Report, poi The Beach Bum e Storia di un fantasma.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di novembre 2019. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Tre le uscite significative di questo mese: una è il documentario Chiara Ferragni Unposted, dedicato all'omonima influencer. Il film, che ha incassato in pochi giorni 1.600.000 euro, rivelandosi una piccola sorpresa al boxoffice, sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 29 novembre. Due settimane prime, dal 15 novembre, sarà già possibile vedere John Wick 3 Parabellum: il terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves è uscito in sala appena il 16 maggio, quindi il servizio ribadisce la sua volontà di inseguire anche produzioni molto recenti. Terzo lungometraggio da segnalare è una produzione originale: The Report di Scott Z. Burns, dove Adam Driver è l'idealista Daniel J. Jones, parte dello staff di una senatrice (Annette Bening): indagherà sul Detention and Interrogation Program della CIA, istituito dopo l'11 Settembre. Nel cast anche Jon Hamm.



The Report: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD