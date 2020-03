Amazon Prime Video, tra i film di marzo 2020 in streaming Crawl, Guns Akimbo e Skyscraper

News Streaming

Su Amazon Prime Video nel corso di marzo 2020 previsti Mamma mia ci risiamo, Skyscraper, Crawl, Apollo 11 e Guns Akimbo.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di marzo 2020. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Si comincia con un documentario, Apollo 11 (2019, disponibile dal 1° marzo), dedicato alla missione che portò l'uomo sulla Luna, a cinquant'anni di distanza dallo storico sbarco: il film offre materiale con Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin.

Di tutt'altro tenore è l'horror classico, fiero d'esser B-Movie: Crawl - Intrappolati (2019, dal 3 marzo) racconta di una giovane donna (Kaya Scodelario), che cerca di salvare suo padre e se stessa dopo un uragano, circondata da pericolosi alligatori. Dal 14 marzo Skyscraper vede Dwyane Johnson alias The Rock affrontare la scalata a un grattacielo, mentre la sua famiglia vi è rimasta intrappolata: azione a manetta, imperdibile per i fan del monumentale attore di origini samoane.



Crawl - Intrappolati: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD