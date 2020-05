Amazon Prime Video, tra i film di maggio 2020 in streaming Figli, Gemini Man, BlacKkKlansman e Papa Francesco di Wim Wenders

News Streaming

Su Amazon Prime Video nel corso di maggio 2020 arrivano Gemini Man, BlacKkKlansman e Figli, ultimo film di Mattia Torre.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di maggio 2020. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Gemini Man (disponibile dall'11 maggio) è un'ulteriore tappa nel percorso di sperimentazione della tecnica cinematografica da parte del suo regista Ang Lee. Will Smith interpreta il killer professionista Henry, che decide di ritirarsi, per scoprire che hanno mandato a silenziarlo del tutto un altro killer: il se stesso ventenne, clonato in laboratorio. Smith interpreta i due Henry, ma la sua versione giovane è stata integralmente realizzata in CGI, mossa in performance capture dallo stesso Will. Un equilibrismo, in originale girato in digitale a 120fps in 3D. Leggi anche Gemini Man, come la Weta ha ricreato Will Smith in versione ventenne Gemini Man: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Figli con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi rappresenta l'eredità lasciata dal compianto Mattia Torre, autore della sceneggiatura portata però davanti alla macchina da presa dal regista Giuseppe Bonito. E' la storia di Nicola e Sara, coppia felice con una bambina di sei anni: la nascita però di un secondogenito scompensa l'equilibrio che si era fino a quel momento creato nella vita dei due. Bisognerà faticare per capire come andare avanti, psicologicamente e... logisticamente. Disponibile dall'11 maggio. Leggi anche Figli, la recensione del film di Mattia Torre Figli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

BlacKkKlansman di Spike Lee è una caustica commedia thriller basata su una storia vera: Ron Stallworth (John David Washington) nei primi anni Settanta è il primo detective di colore a Colorado Springs. Intraprendente, riesce per telefono ad avvicinarsi a una pericolosa cellula del Ku Klux Klan, ma non può di certo presentarsi di persona, così coinvolge il collega bianco Flip Zimmerman (Adam Driver) in una pericolosa missione sotto copertura. Disponibile dal 16 maggio. Leggi anche BlacKkKlansman: la recensione del film di Spike Lee vincitore del Grand Prix al Festival di Cannes 2018 BlacKkKlansman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD