Amazon Prime Video, tra i film di dicembre 2019 in streaming The Aeronauts con Eddie Redmayne, L'ora più buia e Wonder Park

Approderanno sul servizio anche Cinquanta sfumature di rosso e Il Grinch.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di dicembre 2019. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Come produzione originale Amazon del mese, dal 20 dicembre sarà disponibile l'epica ricostruzione di una storia vera The Aeronauts, interpretato da Eddie Redmayne e Felicity Jones. Si narra di James Glaisher (Redmayne), meteorologo e scienziato, che si lancia in una pericolosa spedizione su un pallone aerostatico, in compagnia della ricca vedova Amelia Wren (Jones): lo scopo è alzarsi così tanto da superare il record di altezza di 11.886 metri. Come sempre in queste sfide, la sopravvivenza e lo sprezzo del pericolo si sposano con un viaggio all'interno di se stessi. Dirige Tom Harper.

Per quanto riguarda il cinema di terze parti, recente e meno recente, da segnalare senz'altro l'approdo sul servizio dell'ottimo L'ora più buia (2017, dal 9 dicembre), dove uno straordinario Gary Oldman porta sullo schermo Winston Churchill: due i premi Oscar, entrambi doverosi, al miglior attore protagonista e al miglior trucco. Sicura la regia di Joe Wright, solido il cast di supporto con Kristin Scott Thomas e Lily James.

Non ci può essere Natale senza Il Grinch con uno scatenato Jim Carrey, diretto da Ron Howard: dal 1° dicembre, il suo percorso di riscoperta delle Feste potrà essere condiviso ancora con i più piccoli. Sempre per loro va citato, dal 28 dicembre, il simpatico recentissimo film di animazione Wonder Park (2019) della Nickelodeon: movimentata storia di una ragazzina che sta per perdere la sua immaginazione, venendo richiamata nel suo parco di divertimenti immaginario dalle sue stesse creazioni, ansiose di sopravvivere!

Per chi invece ha qualche anno in più sulle spalle e sogna Feste più... vivaci, dal 23 sarà visionabile Cinquanta sfumature di rosso, che chiude la trilogia delle avventure sentimental-erotiche di Anastasia Steel e Christian Grey, alias Dakota Johnson e Jamie Dornan. Dirige ancora James Foley.

Attenti all'uscita del cult Matrix (1999), disponibile ancora solo fino al 15 dicembre.