Amazon Prime Video, tra i film di aprile 2020 in streaming Non succede ma se succede, Dora e la città perduta, Iron Sky 2

News Streaming

Su Amazon Prime Video nel corso di aprile 2020 previsti Non succede ma se succede con la coppia Theron-Rogen, Dora e la città perduta e Iron Sky The Coming Race.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di aprile 2020. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Mattatrice di Non succede, ma se succede... (dal 10 aprile su Amazon Prime Video) è l'improbabile coppia formata da Charlize Theron e Seth Rogen, Segretatio di Stato lei, giornalista nerd lui: da piccolo l'aveva avuta come babysitter ed era stata la sua prima cotta... possibile che i due possano davvero stare insieme? Dora e la città perduta (dal 22) è invece un film d'avventura dal vero che riprende ed espande l'omonima serie tv animata Dora l'esploratrice: qui la ragazzina ha il volto di Isabela Moner, alle prese con due sfide, cioè la scomparsa dei suoi genitori avventurieri (Eva Longoria e Michael Peña) e l'inizio dell'impegnativo liceo. Avventure per tutta la famiglia.



Non Succede, Ma se Succede...: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Iron Sky: The Coming Race (dal 6) è il sequel di uno dei più folli b-movie degli ultimi anni, Iron Sky, un bizzarro incrocio tra film bellico e fantascienza, dove si ipotizzava un ritorno dei Nazisti, rifugiatisi alla fine della II Guerra Mondiale sul lato oscuro della Luna. Il sequel si ambienta sulla Terra, anzi nelle sue viscere, dove potrebbe essere sepolto qualcosa per salvare il destino dell'umanità: bisognerà affrontare però la razza sotterranea dei rettiliani Vril...



Iron Sky: The Coming Race: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Jexi (dal 1° aprile) è una commedia interpretata da Adam Devine, nei panni di Phil, un uomo dipendente dal suo smartphone: dopo un'upgrade, l'intelligenza artificiale che governa l'apparecchio inizierà a dargli consigli per farsi una vita vera... ma saprà quando fermarsi? Selah and the Spades (dal 17) è invece un dramma indie, dove si racconta lo scontro tra cinque fazioni studentesche sulla East Coast, concentrandosi su Selah Summers, leader degli Spades.