Amazon Prime Video Store, arrivano i film a noleggio e acquisto, non solo in abbonamento

Accanto al servizio legato all'abbonamento, l'Amazon Prime Video italiano si amplia con lo store per i titoli più recenti, in streaming a noleggio o in vendita.

Amazon Prime Video anche in Italia si adegua allo standard d'oltreoceano: da ieri è disponibile l'Amazon Prime Video Store, che consente di noleggiare o acquistare titoli più recenti come Pinocchio, Sonic The Hedgehog - Il film e Jumanji: The Next Level. E' un importante adeguamento, perché il sistema SVOD (Subscription Video on Demand), basato cioè solo sull'abbonamento, dava accesso alle produzioni originali Amazon Studios e a film più vecchi, con qualche eccezione, ma tagliava fuori fino a questo momento la maggior parte dei lungometraggi recenti appena sbarcati in digitale. Oltre agli Stati Uniti, anche Germania, Inghilterra e Giappone presentavano questo tipo di offerta VOD: da ieri, insieme all'Italia, questa si estende anche a Canada, Francia, Spagna e Australia.

Tutti i clienti Amazon possono noleggiare o acquistare dal Prime Video Store sia sul web recandosi su primevideo.com, oppure tramite l’app Prime Video disponibile su Android, Smart TV, console e Amazon Fire TV Stick. Su iOS è possibile accedere ai contenuti già acquistati o noleggiati nella sezione "I miei video". Scopri Amazon Prime Video