Amazon Prime Video, i nuovi film di luglio 2019 in streaming: Opera senza autore, Mia e il leone bianco, Euforia

Ci sono anche Mad Max: Fury Road, Interstellar, American Sniper, Pacific Rim e Overlord.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di luglio 2019. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Considerando che lo SVOD (Subscription Video On Demand, cioè un servizio basato su abbonamento) di solito ospita film a 24 mesi dalla loro uscita in sala, è interessante verificare interessanti eccezioni di Amazon Prime Video.



Opera senza autore: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Opera senza autore, disponibile dal 4 luglio, è per esempio uscito al cinema l'ottobre scorso: l'opera del regista tedesco Florian Henckel Von Donnersmarck, già amato autore di Le vite degli altri, è il racconto di tre epoche storiche della Germania, attraverso un'osteggiata storia d'amore.

Mia e il leone bianco, disponibile dal 17 luglio, è stato distribuito nelle sale italiane lo scorso gennaio: è un film per famiglie con protagonista una ragazzina che diventa inseparabile da un cucciolo di leone bianco. Attori e animale sono cresciuti insieme sul set, interagendo sul serio, senza effetti visivi.

Overlord, su Prime Video dal 6 luglio, distribuito in sala da noi lo scorso novembre, è invece un horror puramente di genere, diretto da Julius Avery e prodotto da J. J. Abrams: alcuni soldati americani durante la II Guerra Mondiale affrontano macabri esperimenti sovrannaturali dei nazisti...

Il cinema italiano è egregiamente rappresentato da Euforia di Valeria Golino, con Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio, sul servizio dal 25 luglio (uscito in origine nei cinema lo scorso ottobre): è la storia di due fratelli molto diversi, che si riavvicinano quando uno dei due si ammala gravemente.

Anche sul fronte della pura commedia nostrana c'è una proposta recente: La fuitina sbagliata, movimentato "Giulietta & Romeo al contrario", interpretato dai Soldi Spicci, disponibile dall'11 del mese.



Euforia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il catalogo si arricchisce anche di titoli meno recenti, più in linea con le dinamiche dello SVOD, comunque validi. La fantascienza vive del grande ritorno di George Miller con l'adrenalinico Mad Max: Fury Road (dal 2 luglio), dell'incrocio tra scienza, poesia e utopia dell'Interstellar di Christopher Nolan (dal 3) e del monumentale visionario Pacific Rim del premio Oscar Guillermo del Toro (dall'8).

Ci saranno anche due ben diverse declinazioni dell'azione e della suspense: la tensione morale di Clint Eastwood in American Sniper con Bradley Cooper (dal 4 luglio) e lo stilizzato sopra le righe Atomica Bionda di David Leitch con una scatenata Charlize Theron (dal 13).

Gli spettatori più piccoli potranno svagarsi con il terzo capitolo di una saga molto amata dell'Illumination Entertainment: il film di animazione Cattivissimo Me 3, disponibile dal 6 luglio, dove non mancano gli amati Minions.

Tra i film che dopo luglio non saranno più disponibili sul servizio, segnaliamo senza dubbio Brutti e cattivi, esempio di pulp estremo nostrano, interpretato da uno scatenato Claudio Santamaria, affiancato da un irriconoscibile Marco d'Amore, Sara Serraiocco e Simoncino Martucci. Il film diretto da Cosimo Gomez, dal 17 luglio rimosso da Prime Video, racconta di quattro reietti che organizzano il colpo della loro vita: arriveranno mai a spartirsi il bottino?