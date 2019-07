Amazon Prime Video, i nuovi film di agosto 2019 in streaming: Bumblebee, Remi, Notti Magiche

News Streaming

Nella prima settimana di agosto lasciano il servizio tra gli altri Addio fottuti musi verdi, Magic Mike e La vita di Adele.

Il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video presenta alcune novità cinematografiche per il mese di agosto 2019. Andiamo a vedere quali lungometraggi saranno aggiunti al catalogo, disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime.

Bumblebee: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Comiciamo come sempre con la proposta di tre lungometraggi molto recenti: normalmente disponibili in flat su abbonamento solo dopo 24 mesi su altri servizi, rappresentano un valore aggiunto di Amazon Prime Video. Dal 7 agosto il famoso romanzo di Hector Malot "Senza famiglia" diventa Remi (uscito in sala il 7 febbraio), storia sicuramente nota a chi da bambino ha amato l'anime: al fianco del giovanissimo Maleaume Paquin troviamo un efficace Daniel Auteuil, interprete dell'iconico musicista girovago Vitalis. E' piuttosto recente anche Notti magiche di Paolo Virzì, apparso al cinema a novembre e dall'8 agosto sul servizio: nell'estate del 1990 tre aspiranti sceneggiatori sono chiamati a rispondere della morte di un produttore cinematografico, avvenuto proprio la notte dell'eliminazione dell'Italia. Bumblebee, disponibile dal 24 agosto e distribuito al cinema lo scorso Natale, è il vittorioso tentativo di rinfrescare il franchise dei Transformers, questa volta con una storia tutta al femminile, incentrata su una ragazza (Hailee Steinfeld), che diventa amica del più popolare dei robottoni.

Da segnalare anche lo sbarco su Amazon Prime Video di Il signore degli Anelli - La compagnia dell'anello di Peter Jackson (dal 16 agosto) e il thriller psicologico Ride (2018) con Bella Thorne.