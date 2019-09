All'ombra della luna: il trailer italiano del thriller di fantascienza Netflix con Boyd Holbrook

News Streaming

Diretto da Jim Mickle, il film arriverà sulla piattaforma il 27 settembre. Tra gli attori anche l'ex Dexter Michael C. Hall.

Netflix continua a produrre film di genere, la maggior parte dei quali non è destinata ad arrivare al cinema. Uno di questi è il thriller di fantascienza All'ombra della luna, che sarà in streaming sulla piattaforma dal 27 settembre. A dirigerlo è il bravo Jim Mickle, autore di due bellissimi adattamenti dei romanzi di Joe Lansdale: Cold in July per il cinema e Hap & Leonard per la tv. Gli interpreti sono Boyd Holbrook, Michael C. Hall, Cleopatra Coleman e Bokeem Woodbine.

La storia è quella di un poliziotto che dà la caccia a un serial killer, una classica trama poliziesca che nasconde però un'altra storia, come si vede nel trailer che vi presentiamo. Questa la sinossi ufficiale:

Nel 1988, l'agente di polizia di Filadelfia Thomas Lockhart (Boyd Holbrook), ansioso di diventare detective, si mette sulle tracce di un serial killer che si fa vivo misteriosamente ogni nove anni. Ma quando i crimini del killer iniziano a sfidare ogni spiegazione scientifica, l'ossessione di Lockhart per la scoperta della verità minaccia di distruggere la sua carriera, la sua famiglia e forse anche il suo equilibrio mentale.