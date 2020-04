All Day And A Night: Jeffrey Wright padre assassino nel trailer del film Netflix

News Streaming

L'esordio nella regia dello sceneggiatore di Black Panther Joe Robert Cole vede protagonista il giovane Ashton Sanders.

Jeffrey Wright non ha bisogno di presentazioni, visto che è stato il Beetee Latier di Hunger Games, il Bernard Lowe di Westworld e, oltre ad avere una robusta carriera cinematografica alle spalle, arriverà nelle nostre sale con No Time to Die e The French Dispatch. Nel suo curriculum c'è anche un film Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 1 maggio: All Day And A Night.

Il vero protagonista di quello che ci piace definire un romanzo di formazione è però Ashton Sanders, che è stato il Chiron adolescente di Moonlight nonché l'interprete principale di Captive State, thriller fantascientifico di Rupert Wyatt. A dirigere è invece Joe Robert Cole, che ha scritto la sceneggiatura di Black Panther insieme a Ryan Coogler e che qui esordisce nella regia, oltre ad essere l'autore del copione. Nel cast ci sono anche Regina Taylor, Yahya Abdul-Mateen II, Isaiah John, Kelly Jenrette e Shakira Ja'Nai Paye.

All Day And A Night racconta la storia di un ragazzo di nome Jahkor Abraham Lincoln (Ashton Sanders) che non vorrebbe diventare come suo padre (Jeffrey Wright) che ha ucciso un uomo, ma che inevitabilmente sposa il crimine e si ritrova nella stessa prigione in cui il genitore sta scontando la propria condanna. In carcere, il giovane uomo compie un viaggio alla scoperta di sé e prova a ricostruire un rapporto con il padre. Del film è appena stato diffuso il trailer.