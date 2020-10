A-X-L: Un'amicizia extraordinaria su Infinity, azione e cani robot in streaming

News Streaming

A-X-L è un film per ragazzi in streaming su Infinity, storia dell'amicizia tra un pilota di rally e un cane robot, un'arma militare che sa essere affettuosa.

A-X-L: Un'amicizia extraordinaria è il titolo di un film d'azione e fantascienza per ragazzi, in streaming su Infinity incluso nella sottoscrizione mensile. Interpretato da Thomas Jane e Alex Neustaedter, è la storia del motociclista Miles (Neustaedter), che in un rally incontra per caso una creatura inspiegabile: è un cane robot, dall'aspetto minaccioso ma dal carattere compatibile con quello di un cane vero. Proprio per questo motivo tra Miles e AXL nasce un legame profondo, che però rischia di venire spezzato dagli scienziati che vogliono recuperare quella che era stata concepita come una macchina da guerra e non certo da compagnia. Insieme a Sara (Becky G), amica e tra poco qualcosa di più, Miles rischierà la vita per proteggere AXL. L'acronimo del nome in codice sta per "Attack, eXploration, Logistics".