A Quiet Place, l'horror sorprendente con Emily Blunt in streaming su Infinity

A Quiet Place con Emily Blunt, l'horror fenomeno diretto da suo marito John Krasinski

E' disponibile in streaming su Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile, l'horror sci-fi A Quiet Place - Un posto tranquillo, diretto da John Krasinski e da lui interpretato con sua moglie Emily Blunt: si tratta di un film che ha fatto molto parlare, perché impostato sul silenzio e la rarefazione dei dialoghi. Cerchiamo di capire cosa significhi... Guarda A Quiet Place - Un posto tranquillo su Infinity

A Quiet Place - Un posto tranquillo, la storia del film con Emily Blunt

In A Quiet Place - Un posto tranquillo, si presume che la Terra sia stata invasi da alieni ferocissimi e veloci, ma non in grado di vedere: per orientarsi usano i suoni, quindi gli esseri umani sopravvissuti non possono fare altro che cercare di emettere pochi rumori, smettendo anche di parlare e comunicando a gesti. Seguiamo le vicende di una famiglia composta da Lee Abbott (Krasinski), sua moglie Evelyn (Blunt), e dai loro figli Regan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) e Beau (Cade Woodward). Un incidente turba il loro difficile equilibrio, mentre peregrinano da un rifugio di fortuna all'altro. Evelyn è di nuovo incinta. La giovane Regan, sordomuta, è al contempo avvantaggiata e svantaggiata in questo delicato contesto.



A Quiet Place - Un posto tranquillo: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD

A Quiet Place - Un posto tranquillo, il film-sfida di John Krasinski

Cosa succede quando si decide di girare un film sfida come A Quiet Place - Un posto tranquillo? Immaginate cosa possa significare trovarsi davanti un copione come quello di Bryan Woods & Scott Beck, che nella prima versione prevedeva una sola unica battuta pronunciata in un'ora e mezza! L'intervento di Krasinski ha portato il conteggio a 25, ma siamo su un altro pianeta rispetto a un film medio. Immagine e suono sono ciò che in A Quiet Place solletica le emozioni: in sala, quando l'abbiamo visto, qualcuno ha pensato a un difetto di proiezione! Invece è il silenzio a dominare la scena, con una tensione crescente.

Persino la comunicazione sul set si è trasformata, anche perché la giovabe Millicent Simmonds è sordomuta sul serio, quindi con lei Krasinski ha comunicato col linguaggio dei segni, in un contesto d'intimità potenziato dal vero legame tra Krasinski e Blunt (sono marito e moglie e hanno due figli, le foto che si vedono del film sono quelle reali della loro vita insieme). La troupe manteneva il massimo silenzio, per cogliere al meglio i rumori ambientali: il montaggio del suono ha ricevuto una nomination agli Oscar. Leggi anche A Quiet Place - Un Posto tranquillo: un silenzio lodato anche da Stephen King

