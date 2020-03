5 film molto scemi da vedere per forza su Amazon Prime Video in streaming

News Streaming

Se c'è un momento in cui non bisogna pensare troppo è questo: su Amazon Prime Video cinque esempi di comicità demenziale più o meno estrema.

In tempi di angoscia è difficile tenere a freno i pensieri negativi: la settima arte però offre un modo molto efficace per farlo, cioè il cinema demenziale, di cui vi proponiamo una selezione su Amazon Prime Video. Sul servizio di streaming on demand vi segnaliamo cinque film scemi caratterizzati più o meno tutti da un'idiozia piuttosto fiera: in alcuni non manca una carica satirica, nè sono assenti risvolti da cinema per famiglie, eppure in tutti i casi le scene che ricordiamo di più sono quelle più stupide. Le più preziose.

Piacere Dave con Eddie Murphy

Cominciamo in modo soft, con un film per famiglie in cui Eddie Murphy si sdoppia. In Piacere Dave è il comandante di un'astronave aliena che sbarca sulla Terra. Lui e la sua gente sono minuscoli, ma l'astronave che guidano, per meglio mimetizzarsi, ha le sembianze di un essere umano: sempre Eddie Murphy, in elegante e stralunato look bianco. Sì, c'è una famiglia e "Dave" (l'astronave) si guadagna l'affetto di una mamma con bimbo a carico. Ma quel che davvero si ricorda è Dave che si chiude in bagno ed espelle una quantità industriale di hot dog. Assurdo e sottovalutato, solo perché i Razzie Awards per un lungo periodo si sono divertiti a infierire su Murphy, che però è uno dei pochi a poter far funzionare una cosa del genere.

Ace Ventura, quando ci accorgemmo di Jim Carrey

Onestamente, il primo Ace Ventura - L'acchiappanimali (1994) è un film imbarazzante: sceneggiatura raffazzonata, regia latitante, cast di comprimari moscio. Solo che c'è una specie di Sisifo che spinge verso la vetta questo papocchio: si chiama Jim Carrey ed è letteralmente scatenato, prendendo il controllo di quel poco di film che c'è e spingendolo verso l'anarchia totale. Ace parla col culo, il che è tutto dire. Ci imbarazza consigliarvi di vederlo tutto, ma basta anche saltare ad alcune sequenze. Le nostre preferite: l'urlo sul balcone (per verificare quanto i vetri attutiscano il suono) e la "mission impossible" (con tema di Schifrin) durante la festa elegante.

Italiano medio di Maccio Capatonda

Il rappresentante italiano in questa cinquina è facile da segnalare, perché il genere in realtà in Italia è poco frequentato, se non da Marcello Macchia alias Maccio Capatonda, che in Italiano Medio, in compagnia dei complici di sempre (tra cui Herbert Ballerina), estende uno dei suoi finti trailer nel proprio debutto cinematografico. Protagonista, un attivista a oltranza ossessionato dai limiti sociali degli Italiani e per questo perennemente angosciato: grazie a una pillola parodia di quella vista in Limitless, diventa un completo sereno deficiente. Il reality show "Mastervip" vale da solo la visione.

Scary Movie, l'indecenza dei Wayans

Siamo a pieno regime, quindi non possiamo ignorare Scary Movie. In teoria l'idea di parodiare l'horror thriller alla Scream è un po' azzardata, visto che già di base la creatura di Wes Craven è piuttosto autoironica, ma questo non ha impedito ai fratelli Wayans di partorire un'opera allucinante nella sua idiozia a corpo morto. A partire dall'introduzione, che riesce a essere più metalinguistica di Craven (appunto), passando per alcune scene che decisamente non vorreste far vedere ai più piccoli. Scusate, anche per la digestione interrotta.

L'aereo più pazzo del mondo

Okay, qui non si tratta di consigliare la "visione". Se non avete mai visto L'aereo più pazzo del mondo della ZAZ, il prototipo del cinema demenziale passato, presente e futuro, forse siete sul sito sbagliato. Qui si tratta di rivedere, compiacersi, rivedere ancora, inserire il film in loop come l'ultima hit radiofonica. Si tratta di abbandonarsi alla serietà incongrua di Leslie Nielsen (al suo debutto nella pura comicità), ai giochi di parole trasformati in trovate visive, a una precisione di messa in scena assoluta, nonostante la stupidaggine certosina di gag entrate nella storia del cinema.