5 film di fantascienza in streaming su Infinity: da Will Smith a Keanu Reeves, con un infiltrato

Vi indichiamo cinque lungometraggi di fantascienza in streaming su Infinity, in varie sfumature.

Il servizio di streaming on demand Infinity offre, inclusa nella sottoscrizione gratuita di prova per un mese, svariati lungometraggi di genere sci-fi, anche se parliamo di diverse declinazioni della fantascienza: estrapoliamo dalla lista cinque film che hanno una loro personalità, pensando così di darvi una mano a scegliere. Ricordate che, dopo il primo mese gratuito, il secondo a pagamento viene devoluto interamente alla raccolta fondi "Aiutiamo chi ci aiuta" per la Protezione Civile.

Io Robot con Will Smith

Io Robot, diretto da Alex Proyas e interpretato da Will Smith e Bridget Moynahan, è un libero adattamento dei racconti di Isaac Asimov, uno dei padri della fantascienza contemporanea. Nel 2035 un detective indaga sull'apparente suicidio di Alfred Lanning, fondatore della U.S. Robotics, creatrice delle intelligenze artificiali che ormai dominano il mondo. Nel cast anche un giovanissimo Shia LaBeouf. Guarda Io Robot su Infinity

Transformers - L'ultimo cavaliere

Il quinto film della saga ammiraglia dei Transformers è l'ultimo firmato da Michael Bay, che chiude il ciclo riproponendo con Transformers - L'ultimo cavaliere la sua alta dose di spettacolarità, seguendo ancora guerre intergalattiche con protagonista il massiccio Optimus Prime. Il cast però si fa più variegato: intorno a Mark Wahlberg introdotto già nel film precedente, ci sono anche Laura Haddock e addirittura Anthony Hopkins, professore di Oxford fuori di melone... Guarda Transformers L'ultimo cavaliere su Infinity Transformers 5: L'Ultimo Cavaliere: Nuovo trailer italiano del film - HD

Johnny Mnemonic con Keanu Reeves

Non ancora (ri)esploso con Matrix, in questo Johnny Mnemonic il buon Keanu Reeves ha nella sua mente impiantati dati informatici che deve assolutamente consegnare, in qualità di cybercorriere. Ma questi dati fanno gola alla Yakuza. Nel cast il ruolo del villain è affidato addirittura a Takeshi Kitano. Cult. Guarda Johnny Mnemonic su Infinity

Dredd - La legge sono io con Sylvester Stallone

Il 1995 apparteneva ancora a un periodo difficile per Sylvester Stallone, che tuttavia non riusciva a rinunciare ai suoi ruoli action e testosteronici: in Dredd - La legge sono io è un "Giudice", un giustiziere che in un mondo distopico applica la legge subito dopo aver fermato un colpevole. Quando viene incastrato, Dredd dovrà capire chi c'è dietro alla macchinazione. Nel cast c'è anche Max Von Sydow. Guarda Dredd - La legge sono io su Infinity

Cercasi amore per la fine del mondo con Steve Carell e Keira Knightley