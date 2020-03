5 film d'azione in streaming su Infinity: action al maschile e al femminile

News Streaming

Ecco cinque film action che potreste vedere in streaming su Infinity, con periodo di prova gratuito esteso a due mesi.

Ricordandovi che il servizio di streaming Infinity ha esteso il suo periodo di prova gratuito a due mesi a causa dell'emergenza Coronavirus, vi segnaliamo qui di seguito cinque film d'azione con cui potreste passare il tempo, immersi in un po' di adrenalina. Abbiamo scelto film non solo declinati al maschile, dato che il genere negli ultimi anni si è aperto anche ai contributi femminili.

Jack Reacher - Punto di non ritorno con Tom Cruise

E' la seconda volta che Tom Cruise interpreta questo agente nato dalla penna dello scrittore Lee Child. Questa serie non avrebbe nulla a che vedere con Mission: Impossible, ma Tom s'impegna anche qui alacremente per ignorare come al solito le controfigure: in Jack Reacher - Punto di non ritorno, si dà a prodezze al volante che hanno messo a dura prova la collega Rosamund Pike. Dirige comunque sempre Christopher McQuarrie, negli ultimi anni sodale di Tom in ogni sua eroica impresa. Qui Jack deve scoprire chi ha incastrato l'ex-maggiore dell'esercito a capo della sua vecchia unità investigativa.

Atomica Bionda con Charlize Theron

Con la regia dell'ex-stuntman David Leitch, tra i creatori di John Wick, Charlize Theron si scatena in Atomica Bionda, thriller ambientato a Berlino, dov'è una letale spia. Tra botte da orbi, dialoghi ad effetto, scene stilizzate che si compiacciono del "genere", c'è addirittura una scena saffica con Sofia Boutella. Cose però più importanti, ci sono un chilometrico piano sequenza di combattimento su diversi piani nello stesso palazzo (ricavato però da più clip separate, unite digitalmente) e un ambiguissimo James McAvoy. Si fa seguire.

Il risolutore con Vin Diesel

Potrebbe mancare in un menu di cinema d'azione una performance di Vin Diesel? Certo che no. Invece di un suo lavoro più noto, come per esempio Fast & Furious 8 (presente comunque sul servizio), vi segnaliamo quest'altro Il risolutore di F. Gary Gray, dove è Sean Vetter, un agente della DEA privato di sua moglie da un cartello della droga. Parte la vendetta, contro un cattivo che si chiama "Diablo". Non c'è bisogno di aggiungere altro.

Colombiana con Zoe Saldana

Torniamo a una protagonista femminile: la dinamica Zoe Saldana è la mattatrice di questo action noir di Olivier Megaton, scritto anche da Luc Besson. In Colombiana Zoe è Cataleya Restrepo, che a Bogotà da piccola perde i genitori per l'attacco di un boss mafioso. Pur bambina, ha già le idee chiare: si allenerà per diventare un'assassina e vendicarsi. Il villain della situazione è affidato a un caratterista in questo tipo di ruoli: Jordi Mollà.

Transporter 3 con Jason Statham

Siamo ancora con la premiata ditta Luc Besson a sceneggiatura-produzione / Olivier Megaton alla regia. Transporter 3 è il terzo capitolo della saga sul corriere della mala Frank Martin, l'elastico e spietato Jason Statham. In questa storia deve consegnare una persona, una ragazzina di nome Valentina, figlia di un ministro ucraino. L'azione acrobatica è senza fine, Statham rimane impassibile.