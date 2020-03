5 film d'avventura per ragazzi in streaming su Infinity

News Streaming

Vi proponiamo cinque film avventurosi adatti anche al pubblico più giovane, in streaming su Infinity e inclusi nella sottoscrizione.

Si chiama "Avventure da divano" lo spiritoso filtro creato dal servizio di streaming Infinity, che in questi giorni, a causa dell'emergenza Coronavirus, ha esteso il suo periodo di prova gratuito a due mesi. Vi proponiamo perciò cinque film di avventura per ragazzi, scelti nella proposta del servizio on demand. Uno dei lungometraggi è piuttosto noto, gli altri potranno forse soprendervi...

King Arthur: Trailer finale ufficiale italiano - HD

Cominciamo riscaldandoci con King Arthur, epica rivisitazione del mito in chiave fantasy, diretta da un come sempre adrenalinico Guy Ritchie, con protagonisti Charlie Hunnam e Jude Law, in veste di cattivissimo villain. Il re di Camelot Uther (Eric Bana) viene tradito e assassinato da suo fratello Vortigern (Law), ma suo figlio Pendragon riesce a salvarsi a Londinium, crescendo come il ladro di strada Artù (Hunnam). Vortigern sa però che è sopravvissuto e vorrebbe scovarlo, costringendo tutti gli uomini del regno a provare la fatidica estrazione della Spada nella Roccia. Artù dovrà accettare il suo destino di re. Esagerato, spettacolare, estremo, come garantisce il tocco di Ritchie. Per un pomeriggio di divertimento è perfetto. Guarda King Arthur su Infinity

Il re dei Ladri (2006) vede protagonisti proprio degli adolescenti: dopo la morte della loro madre, due ragazzi scappano a Venezia, per sfuggire a una crudele zia. Lì incontrano Scipio, che si presenta come il "Signore dei Ladri". I ragazzi si uniranno a una piccola gang di ragazzi senza famiglia come loro. La missione? Rubare ai ricchi. La particolarità di questo film scritto e diretto da Richard Claus, adattamento dei romanzi di Cornelia Funke, è la presentazione al pubblico di un attore che avrebbe poi fatto strada, Aaron Taylor-Johnson, successivamente in Kick-Ass e Godzilla, nonché Golden Globe per Animali notturni. Guarda Il re dei ladri su Infinity

Monster Trucks: Nuovo trailer in italiano - HD

Monster Trucks (2016) è l'esordio alla regia di un film dal vero da parte di Chris Wedge, creatore di L'era glaciale e Robots. E' una scatenatissima avventura in cui un Monster Truck (un'auto di grosse dimensioni molto amata nella cultura mericana), assemblato dal giovane Tripp, viene posseduto da una creatura sotterranea che ama la velocità. L'esito della fusione macchina-mostro è Creech: non che la cosa spaventi Tripp, anzi. I tentacoli della bestia sono il complemento ideale dell'enorme auto e potrebbero per Tripp rappresentare la chiave per fuggire dalla città. Guarda Monster Trucks su Infinity

Il mio amico Nanuk: Il trailer del film - HD

Il mio amico Nanuk racconta di Luke, un quattordicenne che sfida gli elementi naturali nell'Artico Canadese per riportare a sua madre il piccolo Nanuk, un cucciolo di orso. Per Luke è una questione di principio: dopo aver perso suo padre, il ragazzo è diventato oggetto di un ancor più alto numero di attenzioni da parte della mamma, però lo spirito avventuroso lo anima a ogni passo. Nanuk era rimasto intrappolato nel garage di casa, ma il tentativo della madre orsa di penetrarvi ha fatto scattare la cattura della poverina... Luke decide di rimettere le cose a posto di persona. Guarda Il mio amico Nanuk su Infinity

Kit Kittredge: An American Girl (2008) è una commedia per famiglie dal cast piuttosto solido, basata sulle omonime storie di Valerie Tripp. Nell'America della Grande Depressione, negli anni Trenta, Kit (Abigail Breslin) vuole aiutare i suoi genitori a guadagnarsi da vivere, ma a 10 anni ha già un sogno: diventare una giornalista per il giornale locale. Troverà lo scoop della sua vita? Il cast di Kit Kittredge, oltre alla candidata all'Oscar Abigail Breslin, offre anche Julia Ormond, Chris O'Donnell, Joan Cusack e Stanley Tucci. Guarda Kit Kittredge su Infinity