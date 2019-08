40 anni di Star Trek al cinema su Amazon Prime Video, reboot di J. J. Abrams compreso

News Streaming

Il servizio di Amazon propone Star Trek I The Motion Picture del 1979, più il "nuovo" Enterprise.

Nel dicembre del 1979, due anni dopo i grandi successi di fantascienza di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo e Guerre Stellari, approdò al cinema Star Trek I - The Motion Picture: era il recupero, sotto forma di blockbuster per le sale, della mitologica serie tv di Gene Roddenberry andata in onda dal 1966 al 1969. Amazon Prime Video, servizio al quale avete accesso se siete in possesso di un account Amazon Prime, propone questo film e altri lungometraggi della saga, tra cui anche - quasi un involontario simbolo - il reboot del 2009 Star Trek, diretto da J. J. Abrams.