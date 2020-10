1917, il film premio Oscar in sconto in streaming per i Digital Movie Days

News Streaming

In occasione degli sconti sugli acquisti per i Digital Movie Days, vi consigliamo 1917, il dramma bellico di Sam Mendes vincitore dell'Oscar.

Fino al 2 novembre sono attivi gli sconti dei Digital Movie Days, patrocinati dall'Univideo, per l'acquisto di film in streaming e download su diverse piattaforme: oggi vogliamo attirare la vostra attenzione sul monumentale 1917 di Sam Mendes, acquistabile per 4.99 euro su Rakuten TV e Apple TV, ma anche in flat su Amazon Prime Video in 4K. Leggi anche Digital Movie Days, sconti del 50% su film in streaming nella terza edizione, dal 23 ottobre al 2 novembre

1917, di cosa parla il film di guerra di Sam Mendes

1917, ispirato a racconti del nonno del regista Sam Mendes, segue le vicende di Schofield e Blake (George MacKay e Dean-Charles Chapman), due caporali inglesi che, durante la I Guerra Mondiale, ricevono una missione suicida: devono portare un messaggio a un battaglione di 1600 unità (tra le quali c'è il fratello di Blake), per fermare in tempo un attacco destinato a fallire. Il problema è che il battaglione è oltre le linee nemiche, che i due dovranno attraversare correndo rischi inimmaginabili. Riusciranno a sopravvivere?

1917, perché vale la pena vedere il film di Sam Mendes