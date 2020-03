100 Film da vedere gratis in streaming con The Film Club fino al 3 aprile

News Streaming

The Film Club, servizio on demand di Minerva, offre cento film di genere e d'autore, visionabili fino al 3 aprile solo registrandosi.

Fino al 3 aprile il servizio on demand The Film Club di Minerva Pictures offre 100 film in streaming gratis, semplicemente registrandosi sul sito ufficiale di The Film Club. Il servizio presenta un catalogo di opere di tutti i tipi, senza interruzioni pubblicitarie. Una selezione di lavori che spaziano dal raro, passando per il cult, finendo al cinema d'autore. Registrarsi sul sito non comporta nessun abbonamento futuro.

La "liberazione" provvisoria di questi contenuti è stata decisa da Minerva Pictures in seguito allo stato di emergenza causato dal Coronavirus, aderendo alla campagna #iorestoacasa dalla quale dipende la salute (e il futuro) di tutti noi. Ecco come Gianluca Curti, amministratore delegato di Minerva, ha commentato l'iniziativa:

In qualità di cittadini, ancor prima che di produttori e editori digitali, tutti noi di Minerva Pictures vogliamo portar il nostro piccolo contributo nelle case degli italiani che avranno voglia di vedere qualche bel film, per passare qualche ora in serenità. Questo possiamo fare e questo stiamo facendo. Ad Maiora Italia.