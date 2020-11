The Undoing: Recensione della miniserie gialla con Nicole Kidman e Hugh Grant

I capelli rossi di Nicole Kidman, le smorfie di Grant, il full frontal di Matilda De Angelis, un sontuoso Donald Sutherlan e Susanne Bier che inquadra l'Upper West Side riflesso nelle pozzanghere. Sì, ma chi è l'assassino? The Undoing sarà su Sky Atlantic e Now Tv l'11 dicembre, tutta, per non farvi penare come stiamo penando noi.

In The Undoing c'è una Nicole Kidman con capelli rossi strepitosi, che si aggira per casa lavandosi i denti, e cercando vestiti favolosi che poi sfoggerà per tutta la serie. Fa la psicoterapista, è brava e spietata nel suo lavoro, ha degli occhi mobili e intensi (anche perché il resto del volto è meno mobile) e Susanne Bier (che non si sa perché tutti devono sempre pensare "Ah, che brava Susanne Bier”, mentre invece io penso sempre "Oh no, Susanne Bier”) indugia in primissimi piani di quegli occhi - anzi di quell'occhio, al singolare - con la stesse frequenza con cui ama ritrarre il riflesso dei palazzi dell'Upper East Side nelle pozzanghere sui marciapiedi (credo non sia solo estetica, ma anche metafora).

Nicole Kidman ha una casa bellissima, un figlio bravissimo, un marito che nemmeno ve lo sto a dire, che è Hugh Grant che fa Hugh Grant, e il padre perfetto, e pure l'oncologo pediatrico, non so se mi spiego.

Le amiche di Nicole Kidman sono le mamme della scuola esclusiva dove va il figlio, e sono tutte ricche e odiose, antipaticissime, e sono antipaticissime pure con Matilda De Angelis, che invece non è ricca, ma manda lo stesso il figlio nella scuola dei ricchi, con borsa di studio e tanti sacrifici, pare.

Non è ricca Matilda De Angelis, e le amiche di Nicole Kidman la trattano con sufficienza, e certo pure lei ci mette del suo, facendo cose apparentemente inopportune (pare che allattare e mostrare il seno in pubblico sia ritenuto inopportuno), oppure fissando la gente (che poi sarebbe Nicole Kidman) un po' troppo intensamente, oppure ignorando le leggi della prossemica e piazzandosi nuda ma proprio tutta nuda davanti alla gente (sempre Kidman, ma prima davanti a noi spettatori: c'è a chi piace, speriamo il MeToo non insorga) negli spogliatoi della palestra.

Nicole Kidman però mica la tratta male, né con sufficienza, anzi cerca di esserle amica, perché insomma Matilda è strana, sì, e non conosce le leggi della prossemica, e la fissa un po' troppo intensamente, ed è pure povera, ma mica la possiamo condannare per questo, no?

Non va condannata né esclusa, una come Matilda De Angelis.

Le capita però di peggio, alla fine della prima puntata di The Undoing: viene uccisa. Ammazzata. A martellate in faccia, fino a renderla irriconoscibile.

Nicole Kidman, giustamente, è scioccata. La scuola del figlio in subbuglio. E Hugh Grant, che fino a qualche minuto prima era l'uomo perfetto, il padre perfetto, il marito perfetto, sembra essere sparito nel nulla.

Oddio.

Sarà mica che è stato lui?

The Undoing: Una (mini)serie su una morta ammazzata e sul mistero di chi l'ha uccisa

Tutto questo succede nella prima puntata di The Undoing, poi ce ne sono altre cinque, ma io ne ho viste solo altre quattro, perché giustamente a Sky mica vogliono correre il rischio che qualcuno, per sbaglio, per malizia o per capriccio, faccia spoiler. Riveli chi è stato ad ammazzare Matilda. Tanto più che sarà disponibile tutta assieme dall'11 dicembre, e voi non dovrete penare come sto penando io.

Perché The Undoing quello è, mica una cosa sulla disgregazione di una famiglia, e sulle bugie che ci raccontiamo sempre tutti a vicenda e che prima o poi vengono a galla: è una serie su una morta ammazzata e sul mistero di chi l'ha uccisa, che poi in apparenza tanto mistero non è perché, senza stare a rivelare troppo, Hugh Grant ha nascosto un sacco di cose alla moglie, anche gravi, e con la morta ammazzata aveva una relazione, e quando ricompare, nella seconda puntata, Nicole Kidman giustamente lo fa arrestare, pure se lui giura e spergiura che è innocente, e lei all'inizio non gli crede, ma poi sì.

Ma allora, se non è stato Hugh Grant, chi l'ha ammazzata, Matilda De Angelis?

Il marito che sapeva che lo tradiva coll'oncologo pediatrico? Ma sarà mica stata invece proprio Nicole Kidman, che fa finta di non sapere e invece magari sapeva?

Dai, non c'entrerà mica Donald Sutherland, che in The Undoing, a 85 anni portati meravigliosamente, fa il papà di Nicole Kidman, ricchissimo e potentissimo e sgamatissimo, con una casa con affaccio su Central Park dove Nicole e suo figlio si trasferiscono per stare più tranquilli, e che il genero non l'ha mai sopportato eppure sgancia due milioni di dollari per la cauzione e farlo uscire di prigione per far contenta la figlia, e che ha una scena in cui, in primo piano, minaccia il preside della scuola esclusiva del nipote e fa venire i brividi, e io di quella scena voglio subito una gif?

Quel furbacchione di David E. Kelley

E insomma io sono qui che da giorni mi chiedo chi è stato, che ha ammazzato Matilda De Angelis, perché The Undoing me lo sono bevuto tutto in cinque grandi sorsi, con avidità crescente. Perché se è vero che nel primo episodio ti stanno tutti un po' antipatici (tranne Hugh Grant, che però poi viene fuori che forse ha ammazzato una a martellate), e ti pare che ci metta un'ora per raccontare qualcosa che ci volevano venti minuti, e pensi che forse un film era meglio di una serie, poi dopo al meccanismo di quel furbacchione di David E. Kelley, che è il meccanismo di un racconto popolare praticamente perfetto, ci entri dentro, e ti fai catturare, e ti piacciono pure i personaggi antipatici (anzi, ti piacciono proprio perché antipatici, specie Donald Sutherland, anche perché son tutti bravi gli attori), e non fai più caso ai vezzi di Susanne Bier che sta tutto il tempo a fare cose che dicono "ehi, io sono la regista, sono un'autrice dai guardate anche me”, e a ogni nuovo dettaglio che emerge e ogni rivelazione che viene fatta stai lì a calcolare e ricalcolare per cercare di capire chi è stato, che ha ammazzato Matilda De Angelis.

Scommettiamo che farete lo stesso anche voi?